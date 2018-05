Raazi Movie Collection day 6: बॉक्सऑफिस पर चट्टान की तरह खड़ी है आलिया की ‘राजी’, जानें टोटल कलेक्शन

Raazi Movie Collection day 6: आलिया भट्ट की फिल्म राजी 11 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के साथ ही अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म के पहले हफ्ते की कमाई को देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने शानदार बताया है। इसके साथ ही उम्मीद जताई है कि फिल्म पहले हफ्ते में 55 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है। यदि यह अनुमान सही होता है तो फिल्म पहले ही हफ्ते में 50 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी।

फिल्म ने ओपनिंग डे यानी की शुक्रवार को 7 करोड़ 53 लाख रुपए का बिजनेस किया था। शनिवार को 11 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। रविवार को फिल्म 14 करोड़ 11 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही है। सोमवार को फिल्म ने 6 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की और मंगलवार को फिल्म ने 6 करोड़ 10 लाख रुपए का बिजनेस किया है। इस हिसाब से फिल्म का अबतक का टोटल कलेक्शन भारत में 45 करोड़ 34 लाख रुपए हो गया है।

#Raazi continues its dominance… Occupancy/footfalls on Mon and Tue clearly indicates it’s poised for a FANTASTIC Week 1 total [approx ₹ 55 cr+]… Fri 7.53 cr, Sat 11.30 cr, Sun 14.11 cr, Mon 6.30 cr, Tue 6.10 cr. Total: ₹ 45.34 cr. India biz.

