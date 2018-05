Raazi Movie Collection day 10: सिनेमाघरों में जमकर टिकी है आलिया और सोनी राजदान की फिल्म, जानिए अब तक की कुल कमाई

आलिया भट्ट की फिल्म ‘राजी’ सिनेमाघरों में जमकर कमाई कर रही है। दर्शक भारी संख्या में फिल्म देखने के लिए थिएटर्स की तरफ रुख कर रहे हैं। आलिया की फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 70 करोड़ रुपए को छूने जा रहा है। अपने दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन में फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है। इसके चलते फिल्म 68 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार में फिल्म ने 4.75 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म का कलेक्शन 7.54 करोड़ रहा। फर्स्ट वीक की कमाई को मिला कर फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस में टोटल 68.88 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। बता दें, फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 56.59 करोड़ रुपए की कमाई की थी।

राजी ने अब तक जितनी कमाई की इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े जारी करते हुए ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने लिखा, ‘सॉलिड ग्रोथिंग, दूसरे शनिवार को फिल्म ने अच्छी कमाई की।’ इससे पहले तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर अंदाजा लगाते हुए कहा था कि फिल्म दूसरे हफ्ते के शनिवार और रविवार को अच्छा बिजनेस कर सकती है।

#Raazi shows SOLID GROWTH on second Sat [58.74%]… This, despite facing stiff competition from the Hollywood biggie #Deadpool2… Expect biz to jump on second Sun… Eyeing ₹ cr mark… [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.54 cr. Total: ₹ 68.88 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 20, 2018