Raazi Box Office Collection Day 1: टैलेंट का पावरहाउस हैं आलिया भट्ट, जानिए ‘राजी’ के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा

आलिया भट्ट की फिल्म ‘राजी’ सिनेमाघरों में आते ही धूम मचा रही है। फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई है, वहीं सहमत के किरदार में चारों तरफ आलिया की तारीफें हो रही हैं। इसके अलावा फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा है। वहीं क्रिटिक्स ने आलिया की अदाकारी की तारीफें भी की हैं। जिस तरह से फिल्म को दर्शकों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, इससे लगते है कि आने वाले समय में फिल्म काफी अच्छा बिजनेस कर सकती है। ट्रेड एनेलिस्ट गिरीश जौहर ने अंदाजा लगाते हुए कहा था कि फिल्म अपने पहले दिन में 5 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। वहीं तरण आदर्श ने अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए फिल्म के पहले दिन की कमाई का आंकड़ा जारी किया। आदर्श ने बताया कि फिल्म ने अपने पहले दिन में 7.53 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

गिरीश जौहर कहते हैं, ‘करण की बैक, आलिया की एक्टिंग और मेघना का डायरेक्शन काबिल-ए-तारीफ है, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। करीब एक साल के बाद आलिया की वापसी बड़े पर्दे पर हुई है। इसके चलते दर्शकों की आलिया से उम्मीदें काफी ज्यादा रहीं। फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों को खूब रिझाया। वहीं दर्शकों को इस फिल्म के गाने भी बहुत पसंद आए। ‘जौहर कहते हैं-फिल्म राजी पहले दिन अपना खाता 5 करोड़ रुपए के आस-पास से खोल सकती है। हालांकि अभी ग्राफ ऊपर नीचे भी जा सकता है। इधर, तरण आदर्श ने भी आलिया की फिल्म को 4 रेटिंग्स दी हैं। इसी के साथ ही तरण लिखते हैं-एक ऐसी कहानी जिसे बताना जरूरी है। आलिया की तारीफ में तरण लिखते हैं -तुम टैलेंट से भरपूर पावर हाउस हो आलिया भट्ट।

Power of SOLID CONTENT… #Raazi starts Day 1 with a BIG BANG… The EXCEPTIONAL word of mouth should result in a FANTASTIC opening weekend… Fri ₹ 7.53 cr. India biz.

बता दें, आलिया की ‘राजी’ में उनकी मां सोनी राजदान भी अभिनय कर रही हैं। फिल्म में सोनी सहमत की मां का किरदार निभा रही हैं। सहमत के किरदार में स्वंय आलिया भट्ट हैं। आलिया फिल्म में एक ऐसी लड़की के किरदार में है जो अपने वतन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देती है। इसके लिए वह जासूस बनकर अपनी जान जोखिम में डालती है और दुश्मनों की चाल को नाकाम करती है।

#OneWordReview…#Raazi: TERRIFIC.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

A meritorious story that deserves to be told… Brilliantly narrated by Meghna Gulzar… @aliaa08, you’re a powerhouse of talent… #Raazi unlocks your true potential as an actor… Take a bow, Team #Raazi. pic.twitter.com/8oXqOCFKnz

