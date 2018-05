Raazi Box Office Collection Day 3: दर्शकों का दिल जीत रही है आलिया की राजी, पहले वीकेंड में की इतनी कमाई

आलिया भट्ट और मॉम सोनी राजदान स्टारर फिल्म ‘राजी’ 11 मी को सिनेमाघरों में आ चुकी है। फिल्म में आलिया की असल मां फिल्म में भी ‘सहमत’ बनी आलिया की मां का किरदार निभा रही हैं। फिल्म में आलिया एक कश्मीरी लड़की का किरदार निभा रही हैं। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने पहले ही अंदाजा लगाते हुए कहा था कि फिल्म अपने पहले दिन अच्छी कमाई करेगी। वहीं ट्रेड एनेलिस्ट गिरीश जौहर ने भी कहा था कि ये फिल्म अपने पहेल दिन में 5 करोड़ रुपए तक कमा लेगी।

राजी ने अपने पहले दिन उम्मीदों से ज्यादा की कमाई करते हुए 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 7.53 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 11.30 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म ने 14.11 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ ही फिल्म की टोटल कमाई 32.94 करोड़ रुपए कहो गई है। अपने ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने कुल मिला कर कितनी कमाई की है इसको लेकर कहा जा रहा था कि फिल्म ओपनिंग वीकेंड में 30 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। ऐसे में फिल्म ने एक बार फिर उम्मीद से ज्यादा कमाई की है।

#Raazi has a FANTASTIC opening weekend… Alia’s star power + power-packed performances + strong content + solid word of mouth helped multiply numbers… Fri 7.53 cr, Sat 11.30 cr, Sun 14.11 cr. Total: ₹ 32.94 cr. India biz.

फिल्म में आलिया सहमत का किरदार निभा रही हैं। आलिया की असल मां सोनी राजदान फिल्म में सहमत की मां बनी हैं। सहमत देश की हिफाजत के लिए और दुश्मनों की चाल को समझने के लिए बॉर्डर पार जा कर सारी जानकारी इंडियन इंटेलिजेंसी तक पहुंचाती है। इसके लिए सहमत को एक पाकिस्तानी अफ्सर के साथ ब्याह दिया जाता है। इसके बाद सहमत सारी भारतीय जासूस बन कर पाकिस्तान में रहती है। इस दौरान जो देश के खिलाफ साजिश की जा रही होती है। उसकी हर जानकारी हिंदुस्तान तक पहुंचाती है।

Superb Trending ….. #Raazi as per #EarlyTrends is eyeing the 30crs+ in its 1st weekend @aliaa08 @meghnagulzar

— Girish Johar (@girishjohar) May 13, 2018