Raazi Box Office Collection 12: 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की तैयारी में मेघना गुलजार और आलिया की फिल्म

Raazi Box Office Collection: आलिया भट्ट स्टारर फिल्म ‘राजी’ दूसरे हफ्ते में भी अच्छा बिजनेस कर रही है। मेघना गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी खूब सराहा। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने करीब 80 करोड़ के पार बिजनेस कर लिया है। दूसरे हफ्ते के शुक्रवार में फिल्म ने 4.75 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 7.54 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म ने 9.45 करोड़ रुपए कमाए। सोमवार को फिल्म ने 3.70 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ ही फिल्म ने अब तक 82.03 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

आलिया की फिल्म की ये कलेक्शन रिपोर्ट ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से जारी की। तरण अपने पोस्ट में ‘राजी’ की तारीफ करते हुए लिखते हैं, ‘बहुत मजबूत दूसरी सोमवार, फिल्म 100 करोड़ के करीब पहुंच रही है।’ आलिया की फिल्म एक दो दिनों में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं। बता दें, फिल्म में आलिया के अलावा आलिया की मां सोनी राजदान भी हैं, जो कि बड़े पर्दे पर पहली बार आलिया के साथ अभिनय कर रही हैं।

#Raazi is SUPER-STRONG on second Mon… Decline is a mere 22.12% [vis-à-vis second Fri]… Inches closer to ₹ 100 cr… [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.54 cr, Sun 9.45 cr, Mon 3.70 cr. Total: ₹ 82.03 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 22, 2018