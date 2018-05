Raazi Box Office Collection: आलिया की राजी दर्शकों के दिलों में कर रही राज, जानिए फिल्म का कुल बिजनेस

Raazi Box Office Collection: आलिया की फिल्म राजी दूसरे हफ्ते में भी दर्शकों को सिनेमाघरों की तरफ खींच लाने में कामयाब सिद्ध हो रही है। फिल्म में आलिया के अलावा विक्की कौशल हैं। वहीं पहली बार बड़े पर्दे पर आलिया की असल मां सोनी राजदान आलिया के साथ एक्ट कर रही हैं। आलिया की फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आई है। इसके चलते दूसरे शनिवार और रविवार को भी फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की। आंकड़ों की बात करें तो दूसरे हफ्ते के शुक्रवार में फिल्म ने 4.75 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 7.54 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को फिल्म ने 9.45 करोड़ रुपए कमाए। सोमवार को फिल्म ने 3.70 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ ही फिल्म ने अब तक 82.03 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

आपको बता दें, फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी जिंदगी की सारी खुशियां देश पर निछावर कर देती हैं। फिल्म में आलिया एक बेटी, पत्नी, बहू और एक जासूस की भूमिका में हैं। एक साथ इतनी सारी भूमिकाएं निभा रही आलिया की एक्टिंग फिल्म में गजब है। वहीं विक्की कौशल का काम भी फिल्म में काफी पसंद किया जा रहा है। आलिया की ये फिल्म मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित है।

#Raazi is SUPER-STRONG on second Mon… Decline is a mere 22.12% [vis-à-vis second Fri]… Inches closer to ₹ 100 cr… [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.54 cr, Sun 9.45 cr, Mon 3.70 cr. Total: ₹ 82.03 cr. India biz.

मेकिंग के दौरान मेघना ने बताया था कि जब उन्होंने फिल्म में सहमत के किरदार के बारे में सोचा तो उस वक्त सिर्फ एक आलिया का चेहरा ही उनकी आखों के आगे आया। ऐसे में यह फिल्म उन्होंने सीधे आलिया को ही ऑफर की। फिल्म में आलिया सहमत के किरदार में हैं।

