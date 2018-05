आलिया भट्ट ने कबूल किया वरुण धवन का फिटनेस चैलेंज, फिर बोलीं- एक दिन रुकना पड़ेगा

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के द्वारा दिए गए ‘हम फिट तो इंडिया फिट’ चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इसके बाद एक्ट्रेस ने वर्कआउट करता हुआ अपना एक वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने पति विराट कोहली को टैग किया। वहीं इस चैलेंज को आगे रेफर करते हुए अपने ‘सुई-धागा’ को-स्टार वरुण धवन को भी ये चैलेंज देते हुए टैग किया। इस के बाद वरुण धवन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। वरुण ने जिम में डंबल्स उठाकर कसरत करना शुरू किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपना वीडियो भी बनाया।

वरुण ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस पोस्ट को शेयर किया। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने अनुष्का को टैग करते हुए लिखा चैलेंज एक्सेप्टेड। साथ ही इस चैलेंज को आगे बढ़ाते हुए वरुण ने चैलेंज अपनी फिल्म ‘कलंक’ की को स्टार आलिया भट्ट को दिया। वरुण के इस टैग को देखने के बाद आलिया ने कलंक को-स्टार का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। इस दौरान अलिया ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘चैलेंज एक्सेप्टेड माय डियर फ्रेंड। एक दिन का इंतजार कीजिए। मैं इस वक्त आपके साथ #कलंक की शूटिंग करने में बहुत बिजी हूं।’

बता दें, केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने देश भर में फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने ले लिए इस चैलेंज की शुरुआत की। इसके चलते उन्होंने ‘हम फिट तो इंडिया फिट’ का नारा दिया। इसके चलते उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में राठौड़ ने क्रिकेट टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और बैडमिंटन प्लेयर सायना नेहवाल को टैग किया। विराट ने यही चैलेंज अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा को टैग किया था। इसके बाद अनुष्का ने अपने को-स्टार वरुण धवन को इस चैलेंज के लिए ट्विटर पर टैग किया था।

Challenge accepted my dear friend. Wait for a day cause I’m too busy shooting with you right no#Kalank https://t.co/iZ8XmI9CKm

— Alia Bhatt (@aliaa08) May 26, 2018