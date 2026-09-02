साल 2002 में आई फिल्म राज से बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मालिनी शर्मा ने ग्लैमर की दुनिया से दूरी बना ली थी। हाल ही में उनका एक व्लॉग वायरल होने लगा जिसके बाद उन्हें फैंस ने इतना प्यार दिया कि उनके फॉलोवर 600 से बढ़कर 28 हजार तक पहुंच गए।

अचानक एक्ट्रेस के फार्म को प्यार मिलने लगा और लगातार वहां फोन आने लगे। अब एक्ट्रेस ने इस प्यार का धन्यवाद करते हुए फैंस से एक अपील की है, जिसमें उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा लेकिन उन्हें लगातार फोन करना बंद कर दें।

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मालिनी शर्मा ने अपने फैंस से की गुजारिश

स्क्रीन ने एक्ट्रेस का एक वीडियो साझा किया जिसमें मालिनी शर्मा ने कहा- “आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत खुश हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। एक छोटी से गुजारिश है, हमारा फार्मस्टे काफी छोटा सा है, इतनी सारी कॉल हमारे फार्मस्टे वाले नंबर पर जवाब देना काफी मुश्किल हो रहा है।”

मालिनी शर्मा ने कहा, “आपसे विनती है कि आप सिर्फ फार्मस्टे वाले नंबर पर वॉट्सएप कीजिए, फार्मस्टे की बुकिंग के लिए। इंस्टाग्राम पर तो आप मुझे फॉलो करते ही हैं। आप मुझे बहुत सारे मैसेज कर ही रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक बार आप सभी का जवाब जरूर दूं। मैं थोड़ी सी स्लो हूं।”

फिल्म राज में बतौर विलेन जीता दिल

फिल्म ‘राज’ में बिपाशा बासु और डीनो मोरिया के साथ मालिनी शर्मा को देखा गया था, उन्होंने फिल्म में विलेन की भूमिका में नजर आई थी। बाद में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने फैसला लिया कि वह कैमरे के सामने से ज्यादा कैमरे के पीछे काम करने में मजा आने लगा।

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एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन में अजमाया हाथ

फिल्म ‘थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक’ और ‘जस्ट मैरिड’ फिल्म में मालिनी शर्मा ने डायरोक्शन में अपना हाश अजमाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मालिनी शर्मा ने कई बड़ी फिल्मों के ऑफर को मना कर दिया था। साथ ही उनसे जुड़ा एक किस्सा भी मशहूर है कि फिल्म ‘एनकाउंटर’ की शूटिंग शुरू होने के सिर्फ 48 घंटे पहले उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया था।

फिलहाल एक्ट्रेस मालिनी शर्मा फिल्मी दुनिया को छोड़ कर सह्याद्री पर्वत पर मौजूद अपने फार्मस्टे पर अपना जीवन बिताती हैं। जिस पर अप उन्हें फैंस का जमकर प्यार मिल रहा है।