आर. माधवन ने कंधे की सर्जरी के बाद शेयर की तस्वीर, लिखा- बाजू है या नहीं महसूस ही नहीं हो रहा

अमेजन प्राइम की चर्चित वेबसीरीज ‘Breathe’ में लीड रोल प्ले कर रहे एक्टर आर. माधवन हाल के कंधे में कुछ दिन पहले चोट लग गई थी। जिसके उपचार के लिए उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। अब वह धीरे-धीरे इससे रिकवर कर रहे है। अस्पताल से उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड की हैं जिनमें आप माधवन को बिस्तर पर देख सकते हैं। उनका चेहरा सूजा हुआ लग रहा है और उनके हाथ में ड्रिप लगी हुई है। तस्वीर में हालांकि माधवन मुस्कुरा रहे हैं लेकिन यह मुस्कान स्वाभाविक नहीं लग रही।

तस्वीर को शेयर करते हुए आर. माधवन ने लिखा- कंधे की सर्जरी हो चुकी है… फाइटर अपने ट्रैक पर वापस आ गया है… हालांकि मुझे अपना दायां बाजू महसूस नहीं हो रहा है। माधवन की इस तस्वीर को एक दिन के भीतर 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक और शेयर किया है। कमेंट बॉक्स में फैन्स ने माधवन के लिए अपना प्यार और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। आर. माधवन ने हालांकि यह नहीं बताया है कि उन्हें यह चोट कैसे लगी और उन्हें सर्जरी क्यों करानी पड़ी है।

माधवन ने हाल ही में श्रीदेवी के निधन पर संवेदनाएं प्रकट की थीं। उन्होंने अपने वैरिफाइड ट्विटर हैंडल से लिखा- हैरान हूं और बहुत दुखी हूं भारतीय सिनेमा की लीजेंड श्रीदेवी जी के अचान यू गुजर जाने की खबर से। कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनके परिवार पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। हमारी इंडस्ट्री अब पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। एक दिग्गज अभिनेत्री होने के साथ ही वह बहुत ही दयालु भी थीं। स्वर्ग तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो। रेस्ट इन पीस। उनके इस संदेश को ट्विटर पर 4 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। प्रोफेश्नल फ्रंट पर बात करें तो आर. माधवन आपको अब जल्द ही फिल्म चंदा मामा दूर के में नजर आएंगे।

Shocked and deeply saddened by the tragic and sudden passing away of a Legend of Indian Cinema #Srideviji.Cant imagine what the family is going thru.Our industry will never be the same again.She was the kindest soul apart from being a Giant performer.The heavens are lucky. RIP

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) February 25, 2018