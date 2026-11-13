नमित मल्होत्रा के महाकाव्य ‘रामायण’ का ढंका देश-विदेश के थिएटर में जोर-शोर से बज रहा है। इस शोर के बीच एक छोटी-सी फिल्म अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगी है। दर्शकों के दिल को गर्माती इस फिल्म का नाम है ‘पायर'(चिता)।

डायरेक्टर विनोद कापड़ी के निर्देशन में बनी ‘पायर’ ने अपनी रिलीज के दो हफ्तों में सिनेमा के दीवानों का दिल छू लिया है। इस फिल्म में एक बूढ़े कपल की कहानी दिखाई गई है, जो बच्चों के घर छोड़ देने के बाद अकेलेपन और जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं।

इस फिल्म की इमोशनल कहानी, निर्देशन और सिनेमैटोग्राफी को खूब सराहा जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि ‘पायर’ को बनाने में डायरेक्टर कापड़ी को एक-दो नहीं बल्कि पूरे 8 साल लगे हैं? इतना ही नहीं, इस फिल्म में उनके अपने रिश्तेदार ने लीड रोल निभाया काम किया है।

फिल्म बनाने में खाली हुई डायरेक्टर की जेब

विनोद कापड़ी ने फिल्म ‘पायर’ को फंड करने के लिए अपनी कार और जमीन बेच दी थी। इस फिल्म को रिलीज करने के लिए उन्हें 8 सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा। इस दौरान उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 7000 रुपये ही बचे थे। ‘पायर’ ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इसका बजट 2.5 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। ‘रामायण’ जैसी विशालकाय फिल्म के सामने यह अपनी जगह बनाने धीमे-धीमे सफलता पा रही है।

भावुक किससे ने रखी फिल्म की नींव

इस फिल्म को बढ़िया वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है, जिसका फायदा यह उठा रही है। पिक्चर की कहानी की बात करें तो विनोद कापड़ी को 2018 में उत्तराखंड के मुनस्यारी में एक बुजुर्ग कपल मिला था। उनके पास लगभग 40 बकरियां थीं। पहाड़ों में अस्पताल काफी दूर होते हैं। ऐसे में वो बुजुर्ग शख्स, अपनी पत्नी के इलाज के लिए अस्पताल जाने में अलग-अलग लोगों से मदद लेता था। इसके बदले वो मदद करने वाले को एक बकरी दे देता।

यह देखने के बाद विनोद कापड़ी ने बुजुर्ग से पूछा था कि जब उसकी बकरियां खत्म हो जाएगी, तब क्या होगा? इसपर शख्स ने उन्हें जवाब दिया था कि बकरियों के खत्म होने से पहले ही (दुनिया से) हम चले जाएंगे। बुजुर्ग की यह बात विनोद के जहन में रह गई। आगे चलकर यह भावुक बातचीत फिल्म ‘पायर’ का आधार बनी।

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फिल्म ‘पायर’ के बनने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म में लीड कपल का रोल पहले रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह को 2020 में निभाना था। मगर नसीर साहब को हुए कोविड के चलते ऐसा नहीं हो पाया। प्रोडक्शन में आ रही देरी को देखते हुए नसीरुद्दीन ने कापड़ी को सलाह दी कि वो उत्तराखंड के लोकल आर्टिस्ट को ढूंढें और उनके साथ इस फिल्म को बनाएं।

इससे उनकी फिल्म में सत्यता झलकेगी। इसके बाद विनोद ने अपने अंकल पद्म सिंह कापड़ी को फिल्म में लिया। पद्म सिंह, 80 साल के आर्मी हवलदार थे। उनके साथ विनोद ने हीरा देवी को कास्ट किया, जो कुमाउनी महिला और लोक परफॉर्मर हैं। दोनों ने इस फिल्म में लीड रोल निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया है।

‘पायर’ की शूटिंग 2022 में विनोद कापड़ी के उत्तराखंड के कुमाऊं गांव में शुरू हुई थी। इसका ज्यादातर क्रू कोलकाता से आया था। फिल्म के सेट से सबसे नजदीकी अस्पताल 6 घंटे दूर था। साथ ही शूटिंग के दौरान पहाड़ों में तेंदुए दिखना आम था। ऐसे में फिल्म में काम करने वाले लोग झुंड में ट्रैवल करते थे। इतने खतरों का सामना कर रहे क्रू ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम पैसे लिए थे, क्योंकि उन्हें फिल्म पर पूरा भरोसा था।

18 अवॉर्ड्स जीत चुकी है पायर

विनोद कापड़ी इस फिल्म के लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन डिजाइनर और यहां तक कि कॉस्टयूम डिजाइनर भी हैं। ‘पायर’ का म्यूजिक सार सिंघल, अमृता वाज और माइकल डेना ने तैयार किया है। माइकल डेना, ऑस्कर अवॉर्ड विनर म्यूजिक कम्पोजर है, जिन्हें ‘लाइफ ऑफ पाई’, ‘मॉनसून वेडिंग’ और ‘लिटल मिस सनशाइन’ जैसी फिल्मों में संगीत देने के लिए जाना जाता है। गुलजार को इस फिल्म के गीत लिखने का क्रेडिट दिया गया है।

‘पायर’ का प्रीमियर Tallinn Black Nights Film Festival 2024 में हुआ था। इसे POFF का बेस्ट फिल्म ऑडियंस अवॉर्ड मिला। फिल्म ने अभी तक 18 अवॉर्ड पा लिये हैं। बीते दो सालों में ईरान और ब्राजील समेत दर्जनों फिल्म फेस्टिवल में यह दिखाई जा चुकी है। सभी में इसे खूब सराहना भी मिली। हालांकि विदेश में इतनी सफलता के बाद भी भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने इसे खरीदने से मना कर दिया था।

फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अरिंदा राय चौधरी ने विनोद कापड़ी की ‘पायर’ को थिएटर में रिलीज करवाने में मदद की। चौधरी ने कापड़ी को लंदन के बिजनेसमैन सुरेश जोशी से मिलवाया, जिन्होंने ‘पायर’ को थिएटर में रिलीज करने के लिए आर्थिक मदद दी। फिर सिनेपोलिस ने इसे थिएटर में रिलीज करने के लिए कदम आगे बढ़ाया।

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स्क्रीन्स न मिलने से परेशान

अब ‘पायर’ को रिलीज हुए तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। पिक्चर को देखने हर उम्र के दर्शक पहुंच रहे हैं और इसे देखने के बाद आंसू भी बहा रहे हैं। इस बीच आरोप लगाया जा रहा है कि बड़ी फिल्म ‘रामायण’ की रिलीज के बाद इस फिल्म की स्क्रीन्स कम कर दी गई थी। इस इंडिपेंडेंट फिल्म के स्क्रीन काउंट में 75 फीसदी की कमी आई है। ऐसे में ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने सरकार से इस मामले की जांच का आग्रह किया है। इस बीच पिक्चर की स्क्रीन्स में कुछ बढ़ोतरी हुई है।

दर्शकों से इसके मेकर्स ‘पायर’ को सिनेमाघरों में देखने और प्यार देने की दरख्वास्त कर रहे हैं।