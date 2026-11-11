नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर विनोद कापड़ी ने अपनी फिल्म ‘पायर’ को 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स की जनरल एंट्री कैटेगरी में स्वतंत्र रूप से सबमिट किया है। हाल ही में एक बातचीत के दौरान निर्देशक ने इसकी पुष्टि की। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आखिर उन्होंने अपनी फिल्म को ऑस्कर की दौड़ में स्वतंत्र रूप से भेजने का फैसला क्यों लिया। उनका कहना है कि फिल्म को अपनी काबिलियत के दम पर मुकाबला करने का हकदार है।

इंडिया टुडे से बातचीत में विनोद कापड़ी ने स्वीकार किया कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि फिल्म ‘पायर’ दुनियाभर के लोगों के दिलों को इस तरह छू पाएगी। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से बनाया गया था और इसकी कहानी के साथ-साथ इसे पर्दे पर उतारने वाले लोगों पर उन्हें पूरा भरोसा था।

निर्देशक ने फिल्म पर क्या कहा?

निर्देशक के मुताबिक, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हिमालय के एक छोटे से गांव के दो आम लोगों की कहानी दुनियाभर में इतनी पसंद की जाएगी। फिल्म ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तक का सफर तय किया, कई पुरस्कार अपने नाम किए और सबसे अहम बात यह है कि इसे दुनियाभर में अपने दर्शक मिले।

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फिल्म ‘पायर’ की कहानी

फिल्म ‘पायर’ में 80 साल के पदम सिंह कापड़ी और 70 वर्षीय हीरा देवी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। खास बात यह है कि दोनों ही कलाकारों ने इस फिल्म के जरिए एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा है। पदम सिंह कापड़ी भारतीय सेना से रिटायर हो चुके हैं और फिल्म में उन्होंने अपना ही नाम निभाया है, जबकि हीरा देवी तुलसी के किरदार में दिखाई देती हैं।

पलायन और अकेलेपन का दर्द बयां करती कहानी

फिल्म की कहानी पहाड़ों में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति के इर्द-गिर्द घूमती है। उनके बच्चे बेहतर भविष्य और रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। इसके बाद बुजुर्ग दंपति अपने बच्चों की घर वापसी का इंतजार करते हुए जिंदगी के अकेलेपन और उनके लाइफ संघर्षों का सामना करते हैं। दर्शकों को ये फिल्म इसकी जमीनी हकीकत और सच्चाई बयां करती कहानी के कारण पसंद आ रही हैं।