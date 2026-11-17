मुझे याद है मेरी मां ने कुछ वक्त पहले मुझसे एक सवाल पूछा था। मैंने उनसे कहा था कि मैं नई नौकरी पकड़ूंगी और कहीं बाहर जाकर रहने लगूंगी। उनसे और पापा से दूर। मेरा भाई पहले से ही दूसरे बड़े शहर में रहता है। पापा ने कहा था, ‘ठीक है, हमारी चिंता मत करो।’ पर मां ने कहा था, ‘अरे नहीं, तुम भी चली जाओगी तो हमारा क्या होगा?’

हम सभी के मन में यही बात हमेशा रहती है न? ‘तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा?’

हम सभी को अकेलेपन से डर लगता है। पीछे छूट जाने से डर लगता है। इस बात को सोचकर भी डर लगता है कि हमारे जाने के बाद हमारे अपनों का क्या होगा। क्या हो, जब मैं मुश्किल में हूं और मेरी मदद की गुहार लगाने पर भी कोई न आए? क्या हो, जब रात का अंधेरा मुझे खाने को दौड़ रहा हो, और पास बात करने को भी कोई न हो? क्या हो, अगर मैं दुनिया की भीड़ में भी अकेली रह जाऊं, मेरे पास अपना कहने को कोई न हो?

मुझे नहीं पता कि आपके मन में यह सवाल आते हैं या नहीं, मगर मेरे जहन में कई बार आए हैं। इन सभी का जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की तो कहा गया, ‘ऐसी बातें नहीं सोचते।’ ये कभी दूसरों ने मुझसे कहा और कभी दूसरों को याद करते हुए मैंने खुद से।

यही बातें आप बड़े पर्दे पर उतरते हुए देखते हैं डायरेक्टर विनोद कापड़ी की फिल्म ‘पायर (चिता)’ में।

क्या है पायर की कहानी?

‘पायर’ एक प्रेम कहानी है, एक बूढ़े कपल की, जो लगभग 30 सालों से अपने शहर गए बेटे का इंतजार कर रहा है। 84 साल के पदम सिंह और 75 की भी नहीं हुई तुलसी, हिमालय की गोद में बसे एक छोटे-से लगभग खाली हो चुके गांव में रहते हैं। दोनों की उम्र बेटे हरिया का इंतजार करते हुए गुजर गई। उनके पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। उनके आसपास गिनती के 10 लोग रहते हैं। सभी का अपना लाइफ प्लान है, जिसके लिए उन्हें गांव छोड़ना होगा। इसका मतलब है कि पदम सिंह और तुलसी कुछ महीनों में अपनी पहाड़ी पर अकेले रह जाएंगे।

बुढ़ापे के चलते दोनों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दोनों अपनी थोड़ी-सी पूंजी में अपना पेट पालते हैं। टूटे, छत टपकने वाले झोंपड़े में रहते हैं, जिसका कुछ हिस्सा हर बारिश के बाद ढह रहा है। वो दूसरों से इतने दूर हैं कि मदद के लिए आवाज लगाना भी काफी नहीं पड़ता, उन्हें भोंपू बजाकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना पड़ता है। मदद करने वालों को देने के लिए कुछ नहीं हैं तो बकरी दे देते हैं। एक दिन मदद करने वाला पड़ोसी पूछता है, ‘जब बकरियां खत्म हो जाएंगी तो क्या करोगे?’ पदम कहते हैं, ‘बकरियों से पहले हम खत्म हो जाएंगे।’

और पढ़ें: एक भावुक पल ने रखी थी Pyre की नींव, फिल्म बनाने में खाली हुई डायरेक्टर की जेब, अब सिनेमा में कर रही कमाल

दोनों अपनी सेहत और उम्र से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। दुख, दर्द और खुशी सबकुछ साथ ही बांटते हैं। लोग एक-एक करके गांव छोड़ रहे हैं, अकेले रह जाने का डर दोनों को सता रहा है, मगर जिंदगी साथ छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में तंग आकर पदम सिंह एक दिन तुलसी को पहाड़ की ऊंचाई पर ले जाकर झरने में छलांग लगाने को कह देता है। उसका कहना है कि दोनों साथ मर जाएंगे तो एक को जाने पर दूसरे की चिंता नहीं रहेगी।

हर बार तुलसी के बीमार होने पर पदम पड़ोसियों को बुलाता है। उसे डोली में बांधकर पहाड़ से उतारा जाता है। दोनों लड़ते हुए डॉक्टर के पास तक जाते हैं और फिर घर लौट आते हैं। इसके बीच हर बार नदी पार कर अस्पताल जाते हुए पदम सिंह को किनारे पर एक चिता जलती दिखाई देती है। एक दिन उसे देख वो कहते हैं, ‘हमारे साथ तो यह भी नहीं हो रहा।’

दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई नहीं। दोनों इस बात को सोचकर डरे हुए हैं कि उनके जाने के बाद दूसरे का क्या होगा। पदम सिंह जब भी मुश्किल का सामना करते हैं, बुदबुदाते हुए खुद से कहते हैं, ‘देख तुलसी, यह हमारी परीक्षा की घड़ी है, तू घबराना नहीं, डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा।’ यही शब्द दोहराते हुए वो हर मुश्किल दिन और चीज का सामना कर लेते हैं।

मन को कचोटती हैं फिल्म

‘पायर’ इंसानी डर से मिलकर बनी है। तुलसी और पदम एक दूसरे का सहारा हैं। बुढ़ापे में उनका साथ देने और ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है। वक्त भी आपस में ही काटना है। साथ बैठते हैं तो एक दूसरे को गाने गाकर सुनाते हैं, बातें करते हैं, जब बातें खत्म हो जाती हैं तो तुलसी पूछती हैं, ‘अब क्या करें अभी तो रात भी काटनी है?’ पदम कहते हैं, ‘चल झगड़ा कर लेते हैं। जो तुझे बहुत अच्छे से आता है।’ यूं दोनों का मन बहलता है।

यह सब पर्दे पर देख आपका दिल कचोटता है। आंखें नम हो जाती हैं। आप चाहते हैं कि उस पहाड़ पर जाकर आप दोनों को अपने साथ ले आएं, मगर आपकी लाचारी यह है कि वो दुनिया एकदम अलग है। उसमें आप दाखिल नहीं हो सकते, बस दोनों बूढ़ों को अकेलेपन से जूझते देख सकते हैं। एक्टर पदम सिंह कापड़ी और हीरा देवी में आपको आपके अपने दिखते हैं। आप इंतजार करते हैं कि शायद कोई चमत्कार होगा और कोई उनके लिए आएगा, उनका ख्याल रखेगा, उन्हें अपने साथ ले जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। इसी से आपका दिल टूट जाता है।

और पढ़ें: ‘पायर’ ऑस्कर 2026 में हुई सबमिट, पलायन, अकेलेपन और बुढ़ापे की कड़वी सच्चाई को बयां करती है फिल्म की कहानी

उत्तराखंड के कुमाऊं गांव की खूबसूरत लोकेशन पर शूट हुई ‘पायर’ में आपको सुंदर वादियां, झरने और बादलों के बीच खालीपन भी देखने को मिलता है। यह नजारे आप अपनी ट्रिप पर देखते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते होंगे कि ट्रिप पर दिखाई देने वाले आमा (दादी जी) और बूबू (दादा जी) अपनी जिंदगी में अकेले होंगे। उनके बूढ़े हाथ भारी लड़की नहीं उठा पाते होंगे, उनकी कमजोर आंखें ठीक से देख नहीं पाती होंगे, उनकी बूढ़ी टांगों से उन्हें पहाड़ चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती होगी, शायद उनके घर में उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा।

इन्हीं सब डरों के साथ तो हम जीते हैं न? इन्हीं सब डरों से दूर भी भागते हैं। डायरेक्टर विनोद कापड़ी की ‘पायर’ आपका सामना इन्हीं चीजों से करवाती है। पदम सिंह और तुलसी को देख आप खुद को बेबस महसूस करते हैं। यह फिल्म आपके ऊपर गहरी छाप छोड़ती है और सन्नाटे में शुरू होने के बाद सन्नाटे में आपको छोड़ जाती है। आपके जहन में बस पदम सिंह की कही बातें और आंखों में आंसू रह जाते हैं।