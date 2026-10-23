फराह खान अपने व्लॉग में कई बड़े सितारों के घर दिखा चुकी हैं। अब उन्होंने दो बार ओलंपिक मेडल जीत चुकीं पूर्व बैडमिंटन विश्व चैंपियन पीवी सिंधु के घर का टूर कराया है। पीवी सिंधु इन दिनों अपने पति वेंकट दत्ता के साथ बेंगलुरु में रहती हैं, जहां फराह अपने कुक दिलीप के साथ पहुंचीं। उन्होंने सिंधु के खूबसूरत घर की झलक दिखाई, जिसमें बड़ा स्विमिंग पूल, पार्किंग में खड़ी विंटेज वोक्सवैगन बीटल कार, पर्सनल शेफ और करीब 1.75 लाख रुपये की कीमत वाला महाभारत थीम का लिमिटेड एडिशन शतरंज बोर्ड भी है।

पार्किंग में खड़ी है विंटेज वोक्सवैगन बीटल

अपने व्लॉग में जैसे ही फराह ने पीवी सिंधु और उनके पति के घर एंट्री की, उनकी और उनके कुक दिलीप की नजर पार्किंग में खड़ी उनकी विंटेज वोक्सवैगन बीटल कार पर पड़ी। इसे देखकर दिलीप को अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पीली बीटल कार याद आ गई। मिथुन ने मुंबई में अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में इसी कार में रहने को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं।

(Photo Source-Farah Khan/Youtube/VideoGrab)

खूबसूरत लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया

फिर फराह ने अपने व्लॉग में पीवी सिंधु के घर का लिविंग रूम दिखाया। जहां मिंट ग्रीन रंग के सोफे रखे हैं, जिन पर कई रंगों वाले फूलों के डिजाइन के कुशन हैं। इस रूम में बड़ी-बड़ी खिड़कियों पर सफेद पारदर्शी पर्दें लगे हैं, जिनसे इस कमरे में रोशनी की कमी नहीं होती।

(Photo Source-Farah Khan/Youtube/VideoGrab)

फिर फराह उनके डाइनिंग एरिया में पहुंचीं, जहां भूरे रंग की फिनिश वाली डाइनिंग टेबल रखी है, जिसके सामने कांच के दरवाजे हैं। इन दरवाजों से बाहर बने बड़े स्विमिंग पूल का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है।

पीवी सिंधु के घर में है बड़ा सा स्विमिंग पूल

सिंधु के घर के बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठने के लिए अलग से जगह बनाई गई है। इसके आसपास हरे-भरे पौधे और पेड़ लगे हैं, जो इस जगह को बेहद शांत और निजी बनाते हैं। घर के अंदर ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया से दूसरे कमरों तक जाने के लिए एक गलियारा है। इसकी दीवारों पर पीवी सिंधु की तस्वीरें फ्रेम करके लगाई गई हैं।

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1.75 लाख रुपये का महाभारत थीम वाला शतरंज बोर्ड

पीवी सिंधु के घर की सबसे खास चीजों में से एक महाभारत थीम वाला लिमिटेड एडिशन शतरंज बोर्ड है। इसकी कीमत करीब 1.75 लाख रुपये बताई गई है। घर का दौरा कराते हुए सिंधु और उनके पति ने इस खास कलेक्टिबल की झलक भी दिखाई।

(Photo Source-Farah Khan/Youtube/VideoGrab)

वेंकट दत्ता ने बताया कि इस शतरंज बोर्ड पर महाभारत की कहानी को दर्शाया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों को दिखाया गया है। इसे देखकर फराह खान भी काफी प्रभावित हुईं। उन्होंने कहा कि यह एक कलेक्टिबल आइटम होगा और बेहद खूबसूरत है।

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घर में है पर्सनल शेफ

पीवी सिंधु के घर की एक और खासियत उनका पर्सनल शेफ है। फराह खान ने सिंधु और उनके पति के घर की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी टीम ने बताया कि वे अब तक जिस भी घर में गए हैं, उनमें यह सबसे खूबसूरत घर है।

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पैर में फ्रैक्चर के बावजूद जीता था गोल्ड मेडल

घर की सैर के दौरान पीवी सिंधु और वेंकट दत्ता ने बैडमिंटन खिलाड़ी के करियर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि सिंधु ने साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद गोल्ड मेडल जीता था।

वेंकट दत्ता के मुताबिक, पहले गेम के क्वार्टर फाइनल के दौरान सिंधु के पैर में चोट लगी थी। सिंधु ने बताया कि उन्होंने पैर टूटने की आवाज तक सुनी थी। वह पहले सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी थीं और इस बार गोल्ड जीतना चाहती थीं। चोट के बावजूद उन्होंने दर्द सहते हुए तीन दिन तक मुकाबले खेले।

वेंकट ने बताया कि सिंधु ने चोट के बावजूद दो पूरी तरह फिट खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इसके बाद उन्हें करीब छह महीने तक आराम करना पड़ा था।