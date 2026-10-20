पंजाबी संगीत आज सिर्फ पंजाब या भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। भांगड़ा, पंजाबी पॉप, हिप-हॉप और मॉडर्न पंजाबी संगीत ने भारतीय कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर नई लोकप्रियता दिलाई है। दलेर मेहंदी, दिलजीत दोसांझ और करण औजला ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने म्यूजिक और लाइव कॉन्सर्ट के जरिए दुनिया को थिरकने पर मजबूर किया है।

इन कलाकारों को देश से लेकर दुनिया के संगीत प्रेमी पसंद और फॉलो करते हैं। इनके बारे में अलग-अलग बातें जानने को भी वो उत्सुक रहते हैं। ऐसे में आज पंजाबी सिंगर्स की नेटवर्थ पर बात की जा रही है।

दलेर मेहंदी

पंजाबी पॉप और भांगड़ा के लोकप्रिय सितारे दलेर मेहंदी ने 1990 के दशक में अपने संगीत से कई लोगों का दिल जीता। उनकी एनर्जी से भरी आवाज, अनोखे अंदाज और भांगड़ा संगीत ने उन्हें भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई।

उनकी कमाई के प्रमुख स्रोतों में संगीत एल्बम, लाइव शो, कॉन्सर्ट और म्यूजिक से मिलने वाली रॉयल्टी शामिल हैं। इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट में इंवेस्टमेंट के जरिए भी वो पैसे कमाते हैं। दलेर ने साल 2000 में डी रिकॉर्ड्स (DRecords) नाम का रिकॉर्ड लेबल शुरू किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ लगभग 123 करोड़ रुपये हो सकती है।

मीका सिंह

मीका सिंह ने पंजाबी संगीत के साथ बॉलीवुड में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी आवाज पार्टी सॉन्ग्स, डांस नंबरों और लाइव परफॉरमेंस के लिए काफी लोकप्रिय है। उन्होंने सलमान खान समेत अन्य बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने गाए हैं। इसके अलावा कई टेलीविजन शोज में भी हिस्सा लिया है।

उनकी कमाई के प्रमुख स्रोत लाइव कॉन्सर्ट, शादी और इवेंट्स में परफॉरमेंस, फिल्मी गाने, म्यूजिक रॉयल्टी और टेलीविजन से जुड़े काम हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की जून 2026 की रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके घर की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपये है।

मीका के पास 99 घर और एक 100 एकड़ का फार्म हाउस है। बताया जाता है कि वो बॉलीवुड फिल्मों में गाने के लिए 20 से 22 लाख रुपये लेते हैं। लाइव परफॉरमेंस के लिए सिंगर 30 से 50 लाख रुपये चार्ज करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ 82 से 400 करोड़ रुपये हो सकती है।

एपी ढिल्लों

एपी ढिल्लों ने पंजाबी संगीत को आधुनिक हिप-हॉप, आर एंड बी और पॉप के साथ मिलाकर इंटरनेशनल दर्शकों तक पहुंचाया है। कनाडा में म्यूजिक करियर बनाने के बाद उनके गानों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़ी लोकप्रियता हासिल की।

उनकी कमाई के प्रमुख स्रोत म्यूजिक स्ट्रीमिंग, गानों के राइट्स, अंतरराष्ट्रीय टूर, लाइव कॉन्सर्ट और संगीत कम्पोज करने से जुड़े कारोबार हैं।

द इकोनॉमिक टाइम्स और द इंडियन एक्सप्रेस की फरवरी 2026 की रिपोर्ट्स में एपी ढिल्लों की अनुमानित नेट वर्थ लगभग 83 करोड़ रुपये बताई गई है।

दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ पंजाबी मनोरंजन जगत के उन कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने संगीत और फिल्मों दोनों में सफलता हासिल की है। पंजाबी फिल्मों से लेकर हिंदी सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक फेस्टिवल तक उनकी मौजूदगी ने उनके करियर का दायरा बढ़ाया है।

उनकी कमाई के प्रमुख स्रोत संगीत एल्बम, लाइव टूर, फिल्में, ब्रांड एंडोर्समेंट और संगीत से मिलने वाली रॉयल्टी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगर बॉलीवुड फिल्म और लाइव परफॉरमेंस करने के 4 करोड़ रुपये लेते हैं। विज्ञापन में काम के लिए 1.5 करोड़ रुपये और इंस्टाग्राम पर प्रमोशन के लिए दिलजीत लगभग 5 से 10 लाख रुपये चार्ज करते हैं।

रिपोर्ट्स की मानें तो सिंगर की कुल नेटवर्थ लगभग 380 करोड़ रुपये है।

करण औजला

करण औजला ने अपनी सॉन्ग राइटिंग और आधुनिक पंजाबी म्यूजिक स्टाइल से बड़ी लोकप्रियता हासिल की है। उनके गाने भारत के अलावा कनाडा, ब्रिटेन और अन्य देशों में रहने वाले पंजाबी संगीत प्रेमियों के बीच भी लोकप्रिय हैं।

उनकी कमाई में गानों की रॉयल्टी, डिजिटल स्ट्रीमिंग, लाइव टूर, कॉन्सर्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट जैसे स्रोत शामिल हैं। उनके गीतकार होने के कारण म्यूजिक राइट्स से मिलने वाली कमाई भी उनके वित्तीय करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

2026 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, औजला की नेट वर्थ लगभग 25 करोड़ रुपये हो सकती है।