पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू के घर के बाहर फायरिंग की खबर सामने आई है। पंजाब के बरनाला जिले के गांव फरवाही में मशहूर सिंगर-सॉन्ग राइटर गुलाब सिद्धू के घर के बाहर का एक वीडियो सामने आया जिसमें 3 बाइकसवार उनके घर के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि बाइक पर सवार लोगों ने 7 से 8 राउंड्स फायर किए।

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गुलाब सिद्धू के घर पर फायरिंग

अच्छी बात ये रही कि कोई भी गोली किसी को नहीं लगी, घर के सभी लोग एक दम सुरक्षित हैं। घटना करीब रात के 1 या 2 बजे की बताई जा रही है। बता दें कि गुलाब सिद्धू दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के करीबी दोस्त थे। फायरिंग के बाद गुलाब सिद्धू के इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी है। अभी तक फायरिंग की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है।

सिद्धू मूसेवाला के करीबी दोस्त

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने-माने सिंगर गुलाब सिद्धू के घर के बाहर फायरिंग की खबर सामने आने के बाद उनके फैंस काफी हैरान हैं। गुलाब सिद्धू ने दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के साथ कई गानों में काम किया था। दोनों की जोड़ी और उनके कोलैबोरेशन को दर्शकों का खूब प्यार मिला था।

गुलाब सिद्धू, सिद्धू मूसेवाला के काफी करीबी माने जाते थे और उन्हें अपना मेंटर भी मानते थे। सिद्धू मूसेवाला के निधन के बाद भी गुलाब सिद्धू सोशल मीडिया के जरिए कई बार उनके लिए न्याय की मांग करते नजर आए हैं।

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अभी तक किसी ने नहीं ली फायरिंग

अब उनके घर के बाहर हुई फायरिंग ने इस मामले को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, अभी तक आधिकारिक तौर पर यह जानकारी सामने नहीं आई है कि गुलाब सिद्धू के घर के बाहर फायरिंग किसने और किस वजह से की।

गुलाब सिद्धू सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, बल्कि एक्टिंग में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने कई पंजाबी एक्ट्रेसेस के साथ गाने किए हैं और पंजाबी फिल्मों का भी हिस्सा रहे हैं। उनकी फिल्म ‘जुदा’ कुछ समय पहले रिलीज हुई थी, जिसमें टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन भी नजर आई थीं।