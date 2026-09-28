‘बिग बॉस 20’ की कंटेस्टेंट रीति तिवारी इन दिनों शो में अपने व्यवहार और बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच उनके परिवार से जुड़ा एक पुराना विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है। पंजाबी सिंगर एकम बावा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर रीति तिवारी और उनकी मां रानी तिवारी को लेकर कई गंभीर दावे किए हैं। एकम ने खुद को रानी तिवारी का पति और रीति तिवारी का सौतेला पिता बताया है।

रानी तिवारी से शादी की, रीति मेरी बेटी है

एकम बावा ने अपने वीडियो में दावा किया कि उनका रानी तिवारी के साथ रिश्ता था और दोनों ने शादी भी की थी। उन्होंने खुद को रीति तिवारी का सौतेला पिता बताते हुए कहा कि वह लंबे समय तक रानी और रीति के साथ एक ही घर में रहे। एकम के मुताबिक, वह और रानी 2020 से 2022 तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे और बाद में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने दावा किया कि 2020 से 2025 तक वह रानी और रीति के साथ एक ही फ्लैट में रहे।

ढाई-तीन साल से बहुत टॉर्चर हुआ हूं

एकम ने दावा किया कि पिछले करीब ढाई से तीन साल से उन्हें लगातार मानसिक प्रताड़ना और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रानी तिवारी ने उन्हें थप्पड़ भी मारा था। सिंगर का कहना है कि इस घटना का वीडियो भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेला है और इसकी पूरी सच्चाई सिर्फ वही और भगवान जानते हैं।

मैंने सुसाइड करने की कोशिश की

सिंगर ने दावा किया कि कथित प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। उनके मुताबिक, इस घटना के बाद वह करीब 12-13 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। एकम का आरोप है कि उस मुश्किल वक्त में रानी तिवारी और रीति तिवारी ने उनका हाल तक नहीं पूछा, जबकि उनके दोस्त लगातार उनके साथ खड़े रहे।

तलाक की बात की तो सबने मुझे ब्लॉक कर दिया

एकम बावा ने आगे दावा किया कि जब उन्होंने रानी तिवारी से तलाक की बात की, तो उनके नंबर समेत सभी संपर्क ब्लॉक कर दिए गए। उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद का उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा और वह मानसिक रूप से भी काफी परेशान हुए।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 20 Episode 20: बिग बॉस के घर में खत्म हुआ ईशा रिखी का सफर, तीसरे हफ्ते हुईं बाहर

मेरा करियर बर्बाद कर दिया

एकम ने अपने करियर को लेकर भी रानी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि रानी उन्हें गाने और अपने करियर से जुड़े फैसले लेने से रोकती थीं। सिंगर के मुताबिक, इन परिस्थितियों की वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। उन्होंने दावा किया कि वह करीब चार महीने तक अपने कमरे में बंद रहे और लोगों से दूर रहे।

आज भी मिल रही हैं धमकियां

एकम बावा ने यह भी दावा किया कि विवाद खत्म नहीं हुआ है और उन्हें आज भी धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सहा है, उसके बारे में वही बेहतर जानते हैं। वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी बात सामने रखने की कोशिश की और अपने साथ हुई कथित घटनाओं का जिक्र किया।

इसके अलावा बिग बॉस 20 के वीकेंड के वार पर भी उन्होंने रीति तिवारी को लेकर वीडियो बनाया है। जिसमें उन्होंने एक कथित घटना का जिक्र करते हुए बताया कि रात करीब 9-10 बजे उनकी रानी तिवारी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। उनका दावा है कि इसी दौरान रीति तिवारी उनके कमरे में आईं और अलमारी में हैंगर पर टंगे उनके सारे कपड़े निकालकर जमीन पर फेंक दिए। एकम के मुताबिक, रीति ने उनसे कहा, “कम बावा, निकल।”

सिंगर ने कहा कि उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि रीति ने उन्हें उनके नाम से संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर रीति से पूछा, “क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारा, तुम्हें पता है?” एकम का दावा है कि इसके बाद रीति और रानी दोनों ने उनसे कहा, “तेरे से जो होता है तू कर ले।”

उन्होंने आगे कहा कि जब उन्होंने दोनों से पूछा कि आखिर वे उनसे क्या करने की उम्मीद कर रही हैं, तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। एकम ने इस घटना को अपने साथ हुई कथित प्रताड़ना का हिस्सा बताते हुए कहा कि उन्होंने बहुत टॉर्चर झेला है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक रीति ‘बिग बॉस 20’ के घर में हैं, वह हर दिन उनके साथ हुई एक नई कथित घटना के बारे में बताएंगे।

यह भी पढ़ें: Bigg Boss 20 Episode 20: धमाकेदार वीकेंड के वार में सलमान ने लगाई यंग, रीति, आसिफ और आम्रपाली की क्लास

मनोज तिवारी और रानी तिवारी की शादी

बता दें कि मनोज तिवारी और रानी तिवारी की शादी 1999 में हुई थी। दोनों 2012 में अलग हो गए थे। दोनों की एक बेटी रीति तिवारी हैं। वहीं, एकम बावा की ओर से रानी तिवारी के साथ रिश्ते, शादी और रीति के सौतेले पिता होने को लेकर किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

इस मामले में अब तक रानी तिवारी की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए एकम बावा द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को फिलहाल उनके दावों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।