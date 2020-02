गैंगस्टर सुखबीर सिंह उर्फ सुक्खा काहलवां के जीवन पर आधारित फिल्म ‘शूटर’ को पंजाब सरकार ने बैन कर दिया है। पंजाब के मुख्यंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह फिल्म के बैन का आदेश देते हुए कहा है कि इस फिल्म से हिंसा, अपराध और जबरन वसूली सहित धमकी को बढ़ावा मिल रहा है।

सीएम ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को मामले में उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है। प्रोड्यूसर केवी ढिल्लन पर भी कार्वाई हो सकती है जो साल 2019 में कथित तौर पर लिखित में वादा किया था कि वह फिल्म को ना बनाएंगे ना ही रिलीज करेंगे जिसका (फिल्म) मूल टाइटल सुक्खा काहलवां था। इसके साथ ही फिल्म के प्रमोटर्स, निर्देशकों और अभिनेताओं की भूमिका की भी जांच की जाएगी।

मुख्यमंत्री अमरिंदर के आधिकारिक प्रवक्ता के हवाले से कहा गया है कि सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार राज्य में अपराध, हिंसा और गैंगस्टरवाद या अपराध को बढ़ावा देने के लिए कोई भी फिल्म, गाने आदि की अनुमति नहीं देगी। विवादास्पद फिल्म को लेकर डीजीपी ने पंजाब सरकार के साथ उस बैठक का जिक्र किया है जिसमें फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की बात हुई थी। गौरतलब है कि फिल्म का ट्रेलर पिछले महीने 18 जनवरी को जारी किया गया था।

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh has ordered a ban on the movie `Shooter’, which is based on the life and crimes of gangster Sukha Kahlwan and “promotes violence, heinous crimes, extortion, threats and criminal intimidation”. pic.twitter.com/jf8NIOg6ce

