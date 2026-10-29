‘महाभारत’ टीवी सीरियल में दुर्योधन की भूमिका निभा चुके अभिनेता पुनीत इस्सर चर्चा में हैं। पुनीत ने दिग्गज स्टार नसीरुद्दीन शाह की सरकार के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर आलोचना की है। उन्होंने नसीर उन पर चुनिंदा आलोचना करने का आरोप लगाया और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया है।

नसीरुद्दीन शाह को अपना सीनियर, शिक्षक और एक सम्मानित कलाकार बताते हुए पुनीत इस्सर ने IANS से कहा कि जहां हर किसी को अपनी राय व्यक्त करने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, वहीं उन्हें उन लोगों के खिलाफ भी बोलना चाहिए जो कथित तौर पर देश को बांटना चाहते हैं।

पुनीत इस्सर ने क्या कहा?

पुनीत ने कहा, ‘सबसे पहले श्री नसीरुद्दीन शाह हमारे सीनियर हैं। वे हमारे शिक्षक रहे हैं, वे सम्मानित हैं, वे बहुत अच्छे कलाकार हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब आप बात करते हैं, तो आपको चुनिंदा बात नहीं करनी चाहिए। आप दुनिया के इतने सारे मुद्दों पर वक्ता बन गए हैं। आप गूंगे बनकर बैठ जाते हैं, फिर आप बात नहीं करते।’

उन्होंने आगे कहा, ‘एक तरफ आप नक्सली विचारधारा की वामपंथी विचारधारा के अनुसार हर चीज का जवाब देते हैं। दूसरी तरफ आप नक्सली विचारधारा की वामपंथी विचारधारा के अनुसार हर चीज का जवाब देते हैं। टुकड़े-टुकड़े गैंग, जेएनयू गैंग, जो अपराधी जेल में हैं, आतंकवादी, टुकड़े-टुकड़े गैंग, जो अपराधी जेल में हैं, आतंकवादी, जो अपराधी जेल में हैं, अगर आप उन लोगों का समर्थन करते हैं, तो आपके भारतीय होने का क्या हुआ?’

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पुनीत इस्सर ने ये भी कहा, ‘तो मेरा पॉइंट यह है कि आपको अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, आपको सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार है। लेकिन आपको वह सरकार पसंद नहीं है जो आई है। आप जमीन पर उतरिए, आप चुनाव लड़िए, आप जीतिए, आप सरकार को हराइए। यह सरकार यूं ही नहीं बनी है, लोगों ने इस सरकार को चुना है। वे चुन कर आए हैं।’

अभिनेता बोले, ‘तो जो भी आपकी प्रतिक्रिया है, जो भी आपकी विचारधारा है, आप आइए और चुनाव में खड़े होइए। चुनाव लड़िए, अपनी विचारधाराओं को सामने लाइए। जीतने के बाद, सरकार बदल दीजिए। आपको किसने रोका है? जब हमारे देश में कोई समस्या होती है, तो आप चुप रहते हैं। आप उसके बारे में बात नहीं करते।’

उन्होंने कहा कि दिग्गज स्टार चुप रहेंगे। पुनीत ने कहा, ‘आप उस समय चुप रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनिंदा आलोचना बहुत गलत बात है। जब राष्ट्रीय हित की बात आती है, जो लोग हमारे देश को नष्ट करना चाहते हैं, जो लोग हमारे देश को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, जो भारत विरोधी बोलते हैं, आप उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते?’

पुनीत इस्सर ने अंत में कहा,’तब आप गूंगे बन जाते हैं, आपका मजाक उड़ाया जाता है। आप ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहते हैं जो हमारे देश को बांटना चाहते हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। आप हमारे सम्मानित नेता हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप मेरे प्रमुख, मेरे शिक्षक रहे हैं। लेकिन आपको एक तरफा बोलने का अधिकार नहीं है।’

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क्या है पूरा मामला?

नसीरुद्दीन ने बुधवार, 28 अक्टूबर को सरकार के खिलाफ एक और तीखी टिप्पणी की थी। अभिनेता ने अपने फेसबुक हैंडल से एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने ‘दिमागी नक्सल’ का अपना बैज दिखाया। यह शब्द प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जनता के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था।

नसीरुद्दीन शाह ने अपने वीडियो में अभी चल रहे विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया था। साथ ही जेएनयू में पहले हुए विरोध प्रदर्शनों से समानता बताते हुए ‘राष्ट्र-विरोधी’ और ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ जैसे खिताबों को लेकर भी बात की थी। उनका ये वीडियो वायरल हुआ।