CAA और NRC के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 38 दिनों से महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है। इतने दिन बीत गए लेकिन ये महिलाएं अब भी अपनी मांग को लेकर पूरे जोश के साथ धरने पर बैठी हैं। कोई इन्हें देश की क्रांतिकारी बहादुर महिलाएं बता रहा है तो किसी के लिए ये टुकड़े-टुकड़े गैंग की सदस्य हैं! महिलाओं के प्रदर्शन को लेकर अब फिल्म Hate Story के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने अपने ऑफीसियल अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा, ‘यह सरासर गलत है, यहां तक कि उनके को-स्टार (ऋचा चड्ढा) भी #Shaheenbagh #Urbannaxal का शांति से समर्थन कर रही हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि खुले तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गद्दारों (देशद्रोहहियों) का सपोर्ट नहीं कर सकतीं। खुले तौर पर झूठ बोलना साहस नहीं है।

फिल्म डायरेक्टर के इस ट्वीट पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्डा का बयान आया। ऋचा चड्डा ने विवेक अग्निहोत्री को उनके ट्विटर का जवाब देते हुए लिखा है, ‘सर जी मैंने और कंगना ने डिसाइड किया है कि ‘अबसे वे राजनीति पर डिसकसन नहीं करेंगी। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो मैंने अपने विचार साझा किए। मैं आज भी #Shaheenbagh की बहादुर महिलाओं का समर्थन करती हूं, ग्रह मंत्रालय ने खुद बयान जारी कर कहा हि वे महिलाएं टुकड़े- टुकड़े गैंग का हिस्सा नहीं हैं।’ PFA RTI.

Sir ji, Kangana and I decided to not discuss politics,

If the press HAD asked me the same question, I’d have shared my thoughts.

I still support the brave women at #ShaheenBagh,

by the Home Ministry’s own admission , there ain’t no Tukde Tukde gang. PFA RTI. https://t.co/tNmZcKRngr pic.twitter.com/2paqV9ZhgC

— TheRichaChadha (@RichaChadha) January 23, 2020