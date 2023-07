‘पैकअप के बाद मैं क्या करता हूं, उससे आपको क्या’, राजेश खन्ना की ‘नवाबी’ से भड़क गया था प्रोड्यूसर, ‘काका’ को दे दी थी धमकी

राजेश खन्ना ने अपने दौर में ऐसा स्टारडम देखा है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन लेकिन एक्टर को उनकी फिल्म राज की फिल्म की शूटिंग के दौरान एक प्रोड्यूसर ने काफी खरी-खोटी सुना दी थीं।

राजेश खन्ना। (Photo- Photo: Express Archives)

राजेश खन्ना इंडट्री के पहले सुपरस्टार थे। अपने दौर में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। दिलचस्प बात यह है कि बॉलीवुड में 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले वह पहले सुपरस्टार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना ने 1969 से 1971 के बीच लगातार 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं, जिसके बाद वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहलाए। उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी। बढ़ते स्टारडम के साथ-साथ राजेश खन्ना के कुछ नखरे भी बढ़ गए थे, जो मेकर्स को उठाने पड़ते थे। लकिन साल 1967 आई फिल्म ‘राज’ के डायरेक्टर ने जब राजेश खन्ना को कास्ट किया तो उनके व्यवहार से वह भी परेशान हो गए। और उन्होंने काका को फिल्म से निकालने तक की धमकी दे दी थी। शूटिंग के बाद क्रू के साथ पार्टी कर रहे थे काका यह किस्सा उस दौरान का है, जब फिल्म राज की शूटिंग जारी थी और शूट पर काका का लेट आने का सिलसिला भी जारी था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में फिल्म का शूटिंग शेड्यूल रखा गया। कुल्लू में काफी ठंड थी और हमेशा की तरह, सुबह की शूटिंग पर पहुंचने में राजेश खन्ना को दिक्कत होती थी। एक शाम पैकअप के बाद राजेश खन्ना ने यूनिट के कुछ सदस्यों को अपने कमरे में आने की दावत दे दी। राजेश के कमरे में महफिल जम गई और शराब का दौर शुरू हो गया। रात गहरी हो गई और बातों में कई घंटे बीत गए। अचानक फ़िल्म का प्रोडक्शन कंट्रोलर गुस्से में कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सबके हाथ में शराब का ग्लास देखकर उसका पारा और चढ़ गया। वो चीख कर बोला, ‘क्या आप लोग भूल गए कि आप सबको सुबह शूटिंग बहुत जल्दी जाना है?’ इसके बाद वो राजेश खन्ना की तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, ‘और आप… ये सब नवाबी ठाठ पहली फ़िल्म में शोभा नहीं देते। आप यहां शूटिंग करने आए हैं, मौज-मस्ती करने नहीं।” Also Read Ileana D’cruz Boyfriend: इलियाना डिक्रूज ने शेयर की होने वाले बच्चे के पिता की तस्वीर! एक्ट्रेस जल्द बनने वाली हैं पहले बच्चे मां एक्टर पर बुरी तरह भड़क गए थे फिल्म के प्रोड्यूसर इस लहज़े में राजेश खन्ना से आज तक किसी ने बात नहीं की थी। ये बात उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। उन्होंने उस प्रॉडक्शन कंट्रोलर से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, ‘ये तुम्हारा सेट नहीं है। ये मेरा कमरा है… और पैकअप के बाद मैं क्या करता हूं, उससे तुम्हें कोई लेना-देना नहीं है।” कई साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे प्रोड्यूसर को एक नए लड़के से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। काका के इस तरह के जवाब को सुनकर प्रोड्यूसर का गुस्सा सातवे आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में उसने मेज पर रखी प्लेट उठाकर ज़मीन पर पटक दी। राजेश की नज़र में ये बदतमीजी थी। वो आपे से बाहर हो गए और चीखने लगे, ‘तुम समझते क्या हो….तुमने प्लेट तोड़ी है… मैं पूरी मेज तोड़ दूंगा।’ बहस बढ़ती जा रही थी। कमरे में मौजूद बाकी लोग बीच-बचाव की कोशिश में लगे थे। लेकिन बात दोनों के ईगो पर आ चुकी थी। Also Read दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ का हुआ पैचअप? एक ही फ्लाइट में किया सफर, इवेंट में की शिरकत, फैंस बोले- अब शादी कर लो प्रोड्यूसर ने दे दी थी फिल्म से निकालने की धमकी प्रोडक्शन कंट्रोलर ने राजेश से कहा कि इस बर्ताव के साथ वो आगे इस फ़िल्म में काम नहीं कर पाएगा। राजेश खन्ना ने भी तुनककर जवाब दिया कि ‘अगर ऐसी ही बात है तो मैं अभी, इसी मिनट, इस फ़िल्म को छोड़ता हूं। अब तक मेरी वजह से जितना भी खर्चा हुआ है, बंबई पहुंचकर मैं सब चुका दूंगा।’ राजेश की ये बात सुनकर वो प्रोडक्शन कंट्रोलर थोड़ा ठंडा पड़ गया। मौके की नज़ाकत भांपते हुए उसने कहा, ‘ठीक है, इस बात का फैसला हम कल सुबह करेंगे।’ ऐसे तेवर उसने आज तक किसी नए लड़के में नहीं देखे थे। मन ही मन उसने सोचा कि इन तेवरों के साथ ये लड़का ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगा। अगली सुबह जब राजेश खन्ना शूटिंग पर पहुंचे तो कोई हंगामा नहीं था। रात के वाक्क़ए का कोई ज़िक्र तक नहीं हुआ। प्रॉडक्शन कंट्रोलर भी ऐसे बर्ताव कर रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद पूरी शूटिंग आराम से निपट गई।

