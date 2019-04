Producer Threatens to Singer Chinmayi: एक ऑडियो लॉन्च के मौके पर कुछ दिनों पहले प्रोड्यूसर के राजन (K Rajan) ने धमकी देते हुए कहा कि वह चिन्मयी को तबाह कर देंगे। बता दें, सिंगर चिन्मयी ने Vairamuthu पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। सेक्शुअल हैरेसमेंट और कास्ट‍िंग काउच के खिलाफ चल रहे MeToo कैंपेन के दौरान चिन्मयी ने अपनी गाथा बयां की थी। प्लेबैक सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने तमिल कवि, गीतकार और लेखक वैरामुथु पर गंभीर आरोप लगाए थे। चिन्मयी ने बताया था कि वैरामुथु ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिंगर का शोषण किया। ये सब जानकारी चिन्मयी ने अपने टि्वटर पोस्ट के जरिए दी थी।

इस पर अब प्रोड्यूसर आर राजन ने सिंगर को धमकी देते हुए कहा, ‘मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं।’ इस दौरान राजन ने ये भी कहा कि सिंगर चिन्मयी सिर्फ अटेंशन पाना चाहती थीं। पब्लिसिटी के लिए उन्होंने ये सब कहा। तो वहीं डायरेक्टर पा रंजीत चिन्मयी के सपोर्ट में आगे आए हैं।

Producer K Rajan and his open threat to deal with for naming Mr Vairamuthu.

Sidhaikka aal ellam vechurkkaarame. Bayappdnuma? pic.twitter.com/D6MBqU5sRb

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) April 14, 2019