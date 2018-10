VIDEO: ‘तनुश्री को उस दिन पीरियड्स हो रहे होंगे’, स्टिंग ऑपरेशन में बोले प्रोड्यूसर

‘तनुश्री दत्ता को उस दिन पीरियड्स हो रहे होंगे’…। यह कहना है कि बॉलीवुड के एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर का। ये वहीं प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने साल 2008 में ‘हॉर्न ओके’ फिल्म प्रोड्यूस की थी। ‘हॉर्न ओके’ ही वो फिल्म है जिसको लेकर अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने कहा है कि इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर ने उनके साथ अश्लील हरकत की और प्रोड्यूसर-डायरेक्टर खामोश रहे। टाइम्स नाऊ ने अब इस फिल्म के प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी का एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान चैनल के रिपोर्टर ने जब सामी सिद्दीकी से पूछा कि आपको क्या लगता है उस दिन क्या हुआ था? इसपर सामी सिद्दीकी कहते हैं कि ‘मुझे आपसे सच बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन उनकी पीरियड्स थी। इसलिए वो इरिटेट हो रही होंगी जरा से छूने पर भी उनको गुस्सा आ रहा होगा। हालांकि मैं भी नहीं जानता कि सच में हुआ क्या था लेकिन वहां कुछ तो हुआ जरूर था।’

स्टिंग ऑपरेशन के दौरान सामी सिद्दीकी कहते हैं कि तनुश्री दत्ता नाराज होकर वैन में चली गईं और फिर वापस नहीं आईं। इसपर मैंने उनके सेक्रेटरी को बुलाया और कहा कि ये क्या नौटंकी कर रही हैं वो। तीन दिन का मेरा शूट हो चुका है, मैं घाटे में चला जाऊंगा। इसके बाद उनके सेक्रेटरी जमशेद उनकी गाड़ी के पास गए। मैंने तनुश्री से भी कहा कि नाना एक सीनियर एक्टर हैं। जाइए और जाकर गाना खत्म कीजिए। शूट के सिर्फ दो दिन ही बचे हैं। आप ऐसा क्यों कर रही हैं…लेकिन उन्होंने कहा नहीं।

इसपर चैनल के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि तनुश्री का आरोप है कि गाने में कुछ बदलाव किये गये थे। सामी सिद्दीकी ने जवाब दिया कि ‘देखिए गाना पहले ही बन चुका था। पहले आप गाना बनाते हैं और डांस कोरियाग्राफ किया जाता है। मैंने उनसे कहा कि वो सेट पर वापस लौटें। मैंने उनसे कहा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए फिर से शूट करते हैं। इसपर तनुश्री दत्ता ने कहा कि ठीक है फिर नाना अलग डांस करेंगे और मैं अलग। इसपर मैंने कहा कि यह कैसे मुमकिन है।

आपको बता दें कि इससे पहले अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर आरोप लगाया था कि इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग के दौरान नान उनके साथ इंटिमेट सीन्स करना चाहते थे। तनुश्री के इन आरोपों ने मायानगरी में खलबली मचा दी है। इधर नाना पाटेकर के खिलाफ अब इस मामले में शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गई है। वहीं नाना ने भी अभिनेत्री को कानूनी नोटिस भेज दिया है।

I feel that day she was on her periods: Samee Siddiqui, Producer of film Horn Ok Please. WATCH Sting tape number 4

#TanushreeVsBollywood pic.twitter.com/2hTBgkGPMQ

— TIMES NOW (@TimesNow) October 4, 2018