Happy Birthday Hema Malini: अभिनेत्री हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद भी हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा सीट जहां से हेमा मालिनी सांसद हैं वहां से हेमा मालिनी के जुड़ाव का एक किस्सा काफी पुराना है। हेमा मालिनी के बर्थडे पर हम आपके लिए लाए हैं हेमा की जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से। बात साल 1968 की है जब हेमा मालिनी को बॉलीवुड फिल्म ‘सपनों के सौदागर’ के लिए साइन किया गया था। हेमा मालिनी ने उस वक्त अपनी पहली कार मथुरा के ही रहने वाले ठाकुर भीम सिंह नाम के एक शख्स से खरीदी थी।

मथुरा के गांव कारब के रहने वाले ठाकुर भीम सिंह ने मुंबई में विदेशी कारों की एक गैराज खोली थी। जब हेमा अपनी मां जया लक्ष्मी चक्रवर्ती के साथ इस गैराज में गईं तो उन्हें एक कार काफी पसंद आई। लेकिन तब हेमा मालिनी के पास अपनी पसंदीदा कार को खरीदने के लिए 5000 रुपये कम पड़ गए थे। लेकिन हेमा मालिनी ने भीम सिंह से कहा कि वो बकाया रकम बाद में चुका देंगी। जिसके बाद भीम सिंह ने उन्हें उनकी पहली कार दी।

दूसरा किस्सा भी इस फिल्म से ही जुड़ा है और इस किस्से से जुड़ी है हेमा मालिनी के ‘ड्रीम गर्ल’ बन जाने की कहानी। फिल्म ‘सपनों का सौदागर’ में अभिनेता राज कपूर थे। फिल्म के मेकर्स को इस फिल्म के लिए एक ऐसे टैगलाइन की तलाश थी जिसे पढ़कर दर्शकों की भीड़ सिनेमाघरों में उमड़ पड़े। उस वक्त फिल्म के प्रोड्यूसर बी अनंतस्वामी ने सबसे पहले हेमा मालिनी के लिए नाम सुझाया ‘ड्रीम गर्ल’।

फिल्म को हिट कराने के लिए टैगलाइन जोड़ा गया ’45 year old Raj Kapoor with 20 year old Hema Malini’। हालांकि यह स्टंट कुछ खास काम नहीं आया और फिल्म पर्दे पर बड़ा कमाल नहीं दिखा सकी। लेकिन ‘ड्रीमगर्ल’ बनाकर हेमा मालिनी ने इस इंडस्ट्री की बुलंदियों को जरूर हासिल किया।

हेमा मालिनी आखिर फिल्मों में आईं कैसे? इस सवाल का जवाब भी एक दिलचस्प किस्से से जुड़ा है, जिसे जानने के लिए हमें थोड़ा और बैक में जाना होगा। हेमा मालिनी को बचपन से ही डांसिंग का शौक था। एक बार दक्षिण भारत के मशहूर निर्माता सीवी श्रीधर ने हेमा को परफॉम करते देखा। उसी वक्त श्रीधर ने तय किया कि वो अपनी फिल्म में हेमा मालिनी को ही साइन करेंगे। जल्दी ही श्रीधर अपनी फिल्म ‘सुजाता’ की तैयारियों में जुट गए और उन्होंने हेमा के सामने शर्त रखी कि इस फिल्म के लिए उन्हें अपना नाम बदलकर सुजाता रखना पडे़गा, क्योंकि उनका मानना था कि हेमा मालिनी पुराने स्टाइल का नाम है।

लेकिन सबकुछ हो जाने के बाद अचानक निर्माता ने हेमा मालिनी को यह कहकर इस फिल्म से बाहर कर दिया कि हेमा में स्टार बनने वानी प्रतिभा नहीं है। यह बात हेमा को अंदर ही अंदर काफी ठेस पहुंचा गई। इसके बाद हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में अपनी संघर्ष की शुरुआत की और धीरे-धीरे अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी हर ड्रीम को पूरा करती चली गईं।

