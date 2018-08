इतने दिनों बाद मां के घर पहुंच भावुक हुईं प्रियंका चोपड़ा, शेयर किया प्यारा संदेश

प्रियंका चोपड़ा काफी समय से अमेरिकन सिंगर निक जोनस से रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में रही हैं। इसके बाद दोनों की सगाई की खबरें आईं। अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही प्रियंका और निक शादी कर सकते हैं। इसके चलते अब प्रियंका अपनी मां मधु चोपड़ा के पास उनके घर आ गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब प्रियंका शादी के मूड में है ऐसे में वह कुछ समय अपनी मॉम मधु के साथ समय बिताना चाहती हैं।

हाल ही में प्रियंका चोपड़ा का एक ट्वीट सामने आया है। ट्वीट में प्रियंका बता रही हैं कि वह अपनी मॉम के घर आ गई हैं। वह बताती हैं कि वह रात उन्होंने अपनी मां के साथ उनके घर पर बिताई है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा लिखती हैं, ‘आज मेरी मां के घर पर काफी इमोशनल नाइट है। यादों से भरी हुई। अपनी जिंदगी की हर जीत मुझे याद आ रही है। वहीं जहां जहां दिल दुखा वह भी याद आ रहा है। उनके पास सब कुछ रहा। हमारी फैमिली की लाइफ म्यूजियम की तरह रही। मां मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। हमें हमेशा संभालने रखने के लिए थैंक्यू।’

Emotional night today at my moms house. Full of memories.. reminders of every victory and heartbreak..She’s kept everything. It’s like a museum of our family’s life. Love you MA. Thank you for preserving us. @madhuchopra

— PRIYANKA (@priyankachopra) August 8, 2018