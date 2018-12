प्रियंका चोपड़ा के सिंदूर-चूड़ा पहनने पर उठे सवाल, मां मधु ने दिया करारा जवाब

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी जोधपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ हुई। 1 और 2 दिसंबर को प्रियंका और निक शादी के बंधन में बंधे। अब शादी के बाद प्रियंका एक दम नई दुल्हन का अवतार लिए वर्किंग लेडी के रूप में नजर आ रही हैं। न्यूलीमैरेड लुक के साथ प्रियंका अपने काम में व्यस्त हो गई हैं। इस दौरान प्रियंका के माथे पर सिंदूर, हाथोंमें चूड़ा और गले में मंगलसूत्र भी देखा गया। वहीं सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रियंका ने अपने नाम के साथ पति निक का सरनेम जोड़ लिया है।

लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को ये बात कुछ खास पच नहीं रही है। ऐसे में यूजर्स प्रियंका को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। प्रियंका के मंगलसूत्र, चूड़ा और सिंदूर पहनने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही प्रियंका को याद दिलाया जा रहा है कि वह बॉलीवुड की फेमिनिस्ट हैं। दरअसल, सोशल मीडिया यूजर्स प्रियंका के उस कमेंट पर भी सवाल उठा रहे हैं जिसपर वह फेमिनिज्म पर स्टैंड लेती नजर आई थीं।

Sindoor is not synonymous with bondage anymore. Watch Priyanka proving it everyday!!

— Madhu Chopra (@chopramadhu1) December 8, 2018