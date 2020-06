Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा को लगातार रेप औऱ एसिड अटैक की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में मीरा चोपड़ा ने मामले में FIR दर्ज करा दी है। वहीं एक्ट्रेस ने आंध्र प्रदेश के सीएम (Chief Minister, Andhra Pradesh) वाई एस जगन मोहन रेड्डी को भी इस मामले की सूचना दी है और उनसे शिकायत की है। दरअसल, मीरा को जूनियर NTR के फैंस ने बुरी तरह से ट्रोल कर दिया था। वजह थी कि मीरा ने कहा था कि उन्हें महेश बाबू ज्यादा पसंद हैं। इस बात को लेकर मीरा को बुरा भला कहा जाने लगा। वहीं उन्हें रेप करने की धमकियां भी दी जाने लगीं। कई जूनियर एनटीआर फैंस ने तो एक्ट्रेस को एसिड अटैक तक की धमकी दे दी।

इस पर रेखा शर्मा (chairperson of National Commission for Women ने बुधवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने मामले में एक्ट्रेस की मदद करते हुए कहा कि-‘ एनसीडब्ल्यू द्वारा हैदराबाद पुलिस को FIR दर्ज करा दी गई है औऱ ट्विटर को भी रिक्वेस्ट भेजी गई है कि वह आपत्तिजनक कमेंट्स को देखें औऱ उस पर संज्ञान लें।’

वहीं मीरा चोपड़ा ने भी एनसीडब्ल्यू को अपने पोस्ट में धन्यवाद लिखा। मीरा ने आगे कहा-‘आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रेखा शर्मा और NCW इंडिया एफआईआर फाइल करने में मेरी मदद के लिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा कॉम्प्रोमाइज होते रहे हैं। लेकिन हमें हमेशा कहीं न कहीं से सपोर्ट मिल ही जाता है, आप जैसे लोगों की बदौलत।

⁦@hydcitypolice⁩ ⁦@CyberCrimeshyd⁩ ⁦@ysjagan⁩ ⁦@NCWIndia⁩ i need to report this account too.. this is excessive abusing. They are not stopping after an fir too. Kindly take action against this person! pic.twitter.com/H8KhZswPJB

— meera chopra (@MeerraChopra) June 4, 2020