Priyanka Chopra : प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा को जूनियर एनटीआर फैंस से रेप की धमकियां मिल रही हैं। एक्ट्रेस ने ट्विटर पर अपने फैंस के साथ लाइव सेशन (#AskMeera session) किया था, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस ने कहा था कि वह RRR एक्टर को नहीं बल्कि साउथ एक्टर महेश बाबू को ज्यादा पसंद करती हैं। मीरा की इस बात को सुन कर जूनियर एनटीआर के फैंस भड़क गए औऱ उन्हें भला बुरा कहने लगे। कई यूजर्स तो ऐसे भी थे जो उन्हें रेप की धमकी देने लगे। ऐसे मे मीरा ने भी कुछ ऐसे भद्दे कमेंट्स औऱ मेसेजेस को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने साथ ही कहा कि जूनियर एनटीआर फैंस मुझे रेप करने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

मीरा ने ट्वीट किया- ‘मैं महेश बाबू को पसंद करती हूं आपसे ज्यादा, क्या सिर्फ इसलिए मुझे ये सब कहा जा रहा है। मेरे पेरेंट्स को भी? क्या आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं ऐसे? ऐसे फॉलोअर्स बढ़ाकर? आशा है आप मेरे ट्वीट को इग्नोर नहीं करेंगे।’

मीरा यहीं नहीं रुकीं उन्होंने आगे लिखा- ‘मैं सभी लड़कियों से चिल्ला-चिल्ला कर कहना चाहूंगी कि अगर आप @tarak9999 की फैन नहीं हैं तो आपका रेप हो सकता है, मर्डर, गैंगरेप या आपके माता पिता को मारा जा सकता है। उऩके फैंस ऐसा कर सकते हैं। ऐसे लोग एक आइडल का नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिला रहें हैं।’

One of the reasons I stopped saying I even "like movies" is because there are people who'll use that as a means to abuse. As someone who gets rape threats everyday, I suggest you file a case. Pick the abusive ones from this and file it with @NCWIndia, https://t.co/TuPU5kXzmL

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) June 2, 2020