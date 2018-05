प्रियंका चोपड़ा ने पहना गले में क्रास, पत्रकार ने पूछा-क्या ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है?

बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का नाम ऐसी अभिनेत्रियों में शुमार हैं जिन्हें फैशन सेंस के लिए जाना जाता है। प्रियंका अक्सर कोई न कोई नई एक्सेसरीज ट्राई करती रहती हैं। प्रियंका की सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिसमें वह क्रॉस लॉकेट पहने हुए नजर आ रही हैं, हालांकि लॉकेट की वजह से प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर ट्रोर्ल्स के निशाने पर आ गईं। प्रियंका की तस्वीरों को शेयर कर लोग सवाल कर रहे हैं कि, क्या प्रियंका ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है? मेट गाला फंक्शन के बाद प्रियंका चोपड़ा ने खुद अपनी तस्वीर को ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था जिसमें वह कॉस लॉकेट पहने हुए नजर आ रही थीं।

तस्वीर को शेयर करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, मेट गाला के बाद एक पार्टी में। जिसके बाद फैन्स ने प्रियंका की पोस्ट में सवालों की बौछार लगा दी। एक यूजर ने लिखा, आपने क्रॉस वाला लॉकेट क्यों पहना हुआ है। एक यूजर लिखता है, क्या पैसों के लिए अपने धर्म को भी बेच दिया क्या? वहीं रसिया की एक समीरा खान नाम की एक पत्रकार ने प्रियंका की फोटोज को शेयर कर कई सवाल पूछे? समीरा ने पहला सवाल किया क्या प्रियंका ने अपना धर्म बदल दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक हिंदू धर्म की भक्त हैं। वहीं दूसरा सवाल किया क्या प्रियंका इस पवित्र प्रतीक को सिर्फ एक्सेसरीज के तौर पर उपयोग कर रही हैं? समीरा ने तीसरा सवाल किया, क्या फिट दिखने के लिए यह नया तरीका है? समीरा ने लिखा, वह काफी चालाक हैं।

I have a few comments.

1) Has Priyanka Chopra converted to Christianity since moving to NYC? I thought she was a devout Hindu.

2) Are holy crosses merely fashion accessories these days?

3) Or is this her latest attempt to fit in? #InternalizedColonialism

4) SHE’S. SO. CRINGE. pic.twitter.com/3nHFoEy4Ee

— Sameera Khan (@SameeraKhan) May 16, 2018