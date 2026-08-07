प्रियंका चोपड़ा जोनस इन दिनों निर्देशक एस.एस. राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘वाराणसी’ में अपनी भूमिका को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच हॉलीवुड में भी उनकी अगली बड़ी फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रियंका अब अपनी पीढ़ी के सबसे बड़े सितारों में शुमार ऑस्कर विजेता अभिनेता रसेल क्रो के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी।

इस खबर की पुष्टि खुद प्रियंका चोपड़ा ने की। उन्होंने सोशल मीडिया पर डेडलाइन की उस रिपोर्ट को शेयर किया, जिसमें बताया गया है कि बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर ‘ब्लूफ्लाई’ में रसेल क्रो के साथ नजर आएंगी। प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “ऑन टू द नेक्स्ट”।

‘ब्लूफ्लाई’ की कहानी, कास्ट और क्रू

फिल्म का निर्देशन निमरोड एंटल करेंगे, जो वैकेंसी (2007), प्रिडेटर्स (2010) और रिट्रिब्यूशन (2023) जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म की प्री-सेल आगामी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मार्केट में सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली है।

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इस साइंस-फिक्शन एक्शन एंथम की कहानी डेविड फ्रिगेरियो (बीस्ट, 2026), विलियम यूबैंक (अंडरवाटर, 2020) और कार्लाइल यूबैंक (मजल, 2023) ने लिखी है।

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प्रियंका को हाल ही में फ्रैंक ई. फ्लावर्स की फिल्म ‘द ब्लफ’ (2026) में देखा गया था, जिसमें उन्होंने कार्ल अर्बन के साथ स्क्रीन शेयर की थी। इसके अलावा उनके पास एस.एस. राजामौली की ‘वाराणसी’, मीरा नायर की ‘अमरी’ और निकोलस स्टोलर की ‘जजमेंट डे’ जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं।