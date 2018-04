अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा टीवी सीरिज ‘ क्वांटिको ’ के तीसरे सीजन की शूटिंग करने के दौरान घायल हो गई। उनके घुटने में चोट लगी है। 35 वर्षीय अभिनेत्री ‘ क्वांटिको ’ में एफबीआई एजेंट एलेक्स पेरिश के किरदार में हैं। प्रियंका ने एक ट्वीट में कहा कि शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई। इसके बाद उनके साथ सेट पर फिजियोलॉजिस्ट मौजूद रहता था। उन्होंने ट्विटर पर इस सीरिज के बारे में कुछ मजेदार बातें बताई। अभिनेत्री ने बताया कि इस सीरिज के क्रू ने इटली में शूटिंग के दौरान काफी टस्कन शराब पी। उन्होंने लिखा , ‘‘ जब हम लोग इटली में थे तो क्रू में मैं अकेली अभिनेत्री थी इसलिए मुझे क्रू के साथ रात में बाहर जाना होता था। हमने काफी टस्कन शराब पी। ’’ ‘ क्वांटिको ’ के अलावा अभिनेत्री हॉलीवुड में फिलहाल ‘ अ किड लाइक जेक ’ और ‘ इजन्ट इट रोमांटिक ’ में काम कर रही हैं। 24 अप्रैल से ही प्रियंका के तीसरे सीजन की शुरुआत हुई है।

Thank you all for tuning in to episode 1 of season 3 of @QuanticoTV. I’m so excited to show you the rest of the season. See you next week! #AlexIsBack #Quantico @ABCNetwork pic.twitter.com/iW70ttPU6J

— PRIYANKA (@priyankachopra) April 27, 2018