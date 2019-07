‘पतंजलि सिगरेट पी रही हो..’ कश लगातीं Priyanka Chopra की तस्वीर वायरल, लोग बुरी तरह करने लगे ट्रोल

Priyanka Chopra: एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। फोटो में प्रियंका चोपड़ा के साथ पति निक जोनस और दूसरी तरफ मां मधु भी नजर आ रहे हैं। इस फोटो में प्रियंका को जम के ट्रोल किया जा रहा है।

दरअसल, प्रियंका तस्वीर में सिगरेट पीती दिख रही हैं। ऐसे में यूजर्स प्रियंका को कहते नजर आ रहे हैं कि ‘प्रियंका रोल मॉडल होते हुए ऐसा कर रही हैं वह भी पब्लिकली। इससे समाज में बुरा असर पड़ सकता है।’ तो कोई कह रहा है कि ‘जिन्हें दिवाली में पटाखों के धुएं से दिक्कत है वह आसमान में धुआं उड़ा रही हैं।’

कुछ लोग प्रियंका का मजाक उड़ाते दिखे – ‘पूरी फैमिली साथ में सिगरेट पी रही है।’ तो किसी ने कहा-‘अरे चिल करिए ये पतंजलि सिगरेट है इससे कोई नुकसान नहीं।’

ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे मीडिया प्लैटफॉर्म पर प्रियंका की इस तस्वीर की इतनी चर्चा हो रही है कि प्रियंका चोपड़ा देखते ही देखते हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगीं। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि प्रियंका की ये फोटो उनके जन्मदिन के अवसर की है। यहां प्रियंका मस्ती के मूड में अपनी मां और पति के साथ बैठी हुई बातें कर रही हैं।

Lesser known fact : Priyanka Chopras lungs convert CO2 in to O2 except diwali period.

