खाने की प्लेट में निकला जिंदा कीड़ा, प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा ने वीडियो बनाकर होटल पर निकाला गुस्सा

बॉलीवुड एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा अहमदाबाद में एक फाइव-स्टार होटल डबल ट्री में डिनर कर रही थीं। वहां उन्हें अपने खाने में कीड़ा मिला। मीरा ने अपने खाने में मौजूद कीड़े की एक वीडियो बनाई और उसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर की दी। साथ ही उन्होंने होटल वालों को बुलाकर खूब डांट-फंटकार भी लगाई।

मीरा ने खाने की वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ‘मैं अहमदाबाद के एक फाइव स्टार होटल में खाने गई और खाने में कीड़े निकले। लोग इन होटल्स में इतने पैसे देते हैं और ये आपको कीड़ा खिलाते हैं। उन्होंने लिखा इस मामले के लिए जल्द एक्शन लेनी चाहिए। यह एक शॉकिंग और शर्मिंदगी वाली बात है। इन्हें लोगों की हेल्थ सेफ्टी का ध्यान रखना होगा।’

वीडियो शेयर करते ही इंस्टाग्राम और ट्वीटर पर उनके फैन्स ने उनका पूरा समर्थन किया। साथ ही उनकी ट्वीट के जवाब के रूप में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि आपके कप्लेन को रेगुलेटरी कम्पलाएन्स डिविजन में भेज दिया गया है और इस बात पर जल्द एक्शन भी लिया जाएगा। ट्वीट पर कई फैन्स ने यह कमेंट किया कि आपको इस बात के लिए जल्द से जल्द कप्लेन करनी चाहिए, तो कई ने ऐसा भी लिखा कि आपने इस बात को सोशल मीडिया पर उठाकर एक बहुत अच्छा काम किया है।

Staying in @DoubleTree ordered food and got worm in it. @fssaiindia plz have a look. We r paying a bomb to stay in dese places and dey serve us worms in my food. I want some immediate action to be taken on this. Guys lets make this trend and people know!! pic.twitter.com/hGTY6D9ck2

— meera chopra (@MeerraChopra) August 23, 2019