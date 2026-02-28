ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म ‘द ब्लफ’ ओटीटी पर रिलीज हो गई है। इसका निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है, जिसमें अभिनेत्री के प्रदर्शन की काफी तारीफ की जा रही है। इसके अलावा वह ‘सिटाडेल सीजन 2’ और एस एस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म ‘वाराणसी’ में भी दिखाई देंगी। इस मूवी में अभिनेत्री की जोड़ी महेश बाबू के साथ नजर आने वाली हैं। फिलहाल एक्ट्रेस अपने एक पॉडकास्ट को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं।

जिसमें उन्होंने मां बनने के अपने सफर, अलग-अलग इंडस्ट्री में अपना करियर, बेटी मालती और निक जोनस से शादी को लेकर खुलकर बात की है। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने एक मजेदार सीक्रेट भी रिवील किया। ‘द ब्लफ’ अभिनेत्री ने बताया कि जोनस ब्रदर्स फैमिली इवेंट में उन्होंने जो अपने पति निक को रोस्ट किया था वह रोस्ट खुद निक ने ही लिखा था।

यह भी पढ़ें: मशहूर अभिनेत्री से करोड़पति CEO तक, ‘घर से निकलते ही…’ फेम मयूरी कांगो का अनोखा सफर

जब प्रियंका ने किया था निक को रोस्ट

कुछ महीनों पहले प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह अपने पति निक और जोनस ब्रदर्स को रोस्ट करते हुए नजर आई थीं। जैसे ही उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आया वह वायरल हो गया। फैंस ने उनके कॉन्फिडेंस और कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की थी। अब जब एक्ट्रेस जय शेट्टी के पॉडकास्ट का हिस्सा बनी, तो होस्ट ने भी इस पर बात की।

जय ने प्रियंका से कहा कि उन्हें उनकी रोस्ट परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। इस पर मुस्कुराते हुए अभिनेत्री ने एक खुलासा किया। एक्ट्रेस ने कहा, “क्या मैं आपको एक सीक्रेट बता सकती हूं? निक ने मेरा रोस्ट लिखा था।” इसके आगे उन्होंने बताया कि यह काफी हद तक एक टीम एफर्ट था।

प्रियंका ने कहा, “यह हमारी पार्टनरशिप है। उन्होंने यह सब नहीं लिखा, लेकिन ओरिजिनल कॉमेडी में उनका काफी शानदार योगदान था। वो अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानते हैं। वह मुझे सक्सेस के लिए तैयार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, “तुम्हें इस जोक पर जोर देना चाहिए, तुम्हें ये लाइन बोलनी चाहिए। हालांकि, मैंने कहा था कि मैं ये नहीं बोल पाउंगी।”

निक ने लिखा था ये वाला जोक

प्रियंका ने माना कि एक खास पंचलाइन के लिए निक को उन्हें थोड़ा मनाना पड़ा। अभिनेत्री ने कहा, “इंस्टाग्राम वाला जोक पूरी तरह निक का था।” मजाक इस बात पर था कि उनके (प्रियंका) इंस्टाग्राम फॉलोअर्स तीनों जोनस ब्रदर्स को मिलाकर भी ज्यादा हैं। निक ने कहा, “हम तीनों के मिलाकर भी तुम्हारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं और मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन निक ने जोर देकर कहा कि तुम्हें बोलना होगा।”

लास्ट में प्रियंका ने कहा, “यही हमारी पार्टनरशिप है, जहां हम एक-दूसरे को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए वह बहुत खूबसूरत पल था, जब उन्होंने खुद से अपना रोस्ट तैयार किया।”

यह भी पढ़ें: विजय-रश्मिका का ग्रैंड रिसेप्शन: पीएम मोदी को दिया न्योता

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने अपनी शादी से पहले पीएम मोदी से मुलाकात की और उन्हें रिसेप्शन के लिए इनवाइट किया था। पूरी खबर यहां पढ़ें।