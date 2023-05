अंडरवियर दिखनी चाहिए… कला की कोई कद्र नहीं- प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया डायरेक्टर से जुड़ा पुराना किस्सा

प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उनसे अजीबो-गरीब उम्मीद की जा रही थी, जिसके कारण एक्ट्रेस ने वो फिल्म ही बीच में छोड़ दी थी।

प्रियंका चोपड़ा (इंस्टाग्राम priyankachopra )

