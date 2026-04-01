जहां एक ओर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे रणवीर सिंह की इस बड़ी सफलता पर खुलकर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, वहीं प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म और इसकी टीम की सराहना की। इन दिनों भारत में मौजूद ‘दोस्ताना’ एक्ट्रेस ने अपने ‘दोस्त’ रणवीर सिंह के साथ-साथ पूरी स्टारकास्ट की तारीफ की, लेकिन सबसे खास अंदाज में निर्देशक आदित्य धर की प्रशंसा की।

प्रियंका चोपड़ा ने ‘दोस्त’ रणवीर सिंह को दी बधाई

प्रियंका ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ‘धुरंधर 2’ का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, ”बधाई हो मेरे दोस्त रणवीर सिंह।”

इसके साथ ही उन्होंने फिल्म की मुख्य स्टारकास्ट- अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी को भी टैग किया।

आदित्य धर की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा, ”आदित्य, आप एक मिशन वाले इंसान हैं। ‘धुरंधर’ हर मायने में एक शानदार फिल्म है।”

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‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन

रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर 2’ ने 19 मार्च को रिलीज के बाद दुनियाभर में 1365 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है और अब 1400 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। यह फिल्म अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने ‘जवान’ और ‘आरआरआर’ जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एस.एस. राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ से भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। इस फिल्म में महेश बाबू लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन की भूमिका निभाएंगे।

प्रियंका की पिछली फिल्म हॉलीवुड प्रोजेक्ट ‘द ब्लफ’ थी, जो प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी।

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