LOVE AGLOW! Priyanka Chopra is heavenly in Abu Jani Sandeep Khosla Couture at her Roka Ceremony. Here's wishing the beautiful couple every Joy. @priyankachopra @nickjonas #AbuJaniSandeepKhosla #AbuSandeep #AJSK #priyankanickengagement #FashionCouture #IndianCouture #priyankachopra #nickjonas

A post shared by Abu Jani Sandeep Khosla (@abujanisandeepkhosla) on Aug 18, 2018 at 1:21am PDT