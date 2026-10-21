बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ग्लोबल स्टार बनने के बाद भी अपनी परंपरा को नहीं भूली हैं। विदेश में रहकर और अमेरिकी सिंगर निक जोनस से शादी के बाद भी वो भारतीय त्योहार मनाती हैं। दशहरे के मौके पर प्रियंका ने निक और बेटी मालती के साथ पूजा करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं। जिसमें सभी पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रहे हैं।

तस्वीरों में पूरा परिवार घर के सजे हुए मंदिर के सामने बैठा नजर आ रहा है और एक पुजारी पूजा कराते दिख रहे हैं। निक जोनस भी प्रियंका और मालती के साथ पूजा में शामिल हैं।

मालती ने खींचा सबका ध्यान

तस्वीरों में मालती सफेद रंग की लहंगा चोली पहने नजर आ रही है। इसके अलावा मालती ने हाथ में चूड़ियां और जय माता दी लिखा हुआ लाल दुपट्टे भी पहना है। इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा प्यार मालती को मिल रहा है। उन्हें कमेंट में यूजर्स नई देसी गर्ल भी बता रहे हैं।

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इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, “मां दुर्गा की शक्ति, हमारी प्रार्थनाओं की पवित्रता और दशहरे की भावना आज, कल और हमेशा हम सभी के साथ बनी रहे।”

प्रियंका की तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस

पति निक जोनस और बेटी मालती के साथ प्रियंका चोपड़ा की दशहरे की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। फैंस ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने के लिए प्रियंका की तारीफ की। साथ ही, बेटी को भारतीय रीति-रिवाजों से परिचित कराने के उनके अंदाज को भी पसंद किया।

तस्वीरों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक फैन ने लिखा, “अपनी जड़ों को कभी मत भूलना।” वहीं, दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, “अपनी संस्कृति को कभी मत भूलना। प्रियंका चोपड़ा का सम्मान।” एक अन्य फैन ने निक की तारीफ करते हुए लिखा, “निक को पूरी तरह देसी बना दिया। प्रियंका का उन पर कितना असर है और उनका कितना शानदार व्यक्तित्व है।”

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2018 में हुई थी प्रियंका और निक की शादी

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में शादी की थी। उनकी शादी में ईसाई और हिंदू, दोनों परंपराओं के अनुसार रस्में निभाई गई थीं। जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए उनके घर बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का जन्म हुआ।

प्रियंका चोपड़ा की अगली फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली की आगामी फिल्म ‘वाराणसी’ के साथ भारतीय सिनेमा में वापसी करने की तैयारी कर रही हैं। इस एडवेंचर फिल्म में वह मंदाकिनी का किरदार निभाएंगी। फिल्म में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।