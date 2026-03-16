बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना चुकीं अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भारत का नाम एक बार फिर ऊंचा किया है। अभिनेत्री ने करीब एक दशक बाद फिर से एकेडमी अवॉर्ड्स के मंच पर वापसी की। 98वें ऑस्कर समारोह में उन्होंने ऑस्कर विजेता अभिनेता जेवियर बार्डेम के साथ मिलकर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवॉर्ड दिया।

रेड कार्पेट पर अपने पति निक जोनस के साथ पहले प्रियंका चोपड़ा ने शानदार एंट्री की और लोगों का ध्यान आकर्षित किया, उसके बाद अभिनेत्री ऑस्कर के स्टेज पर पहुंचीं। अवॉर्ड प्रजेंटेशन के दौरान जेवियर बार्डेम ने मंच से मजबूत संदेश देते हुए ‘नो टू वॉर’ और ‘फ्री फिलिस्तीन’ कहा, जिस पर हॉल में मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाईं। उनके बयान पर प्रियंका मुस्कुराते हुए सिर हिलाती नजर आईं।

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यहां देखें वीडियो:

Javier Bardem says “no to war and free Palestine” at the #Oscars, earning a huge round of applause from everyone in the room.



(via ABC/AMPAS) pic.twitter.com/7p3whJzhbm — Variety (@Variety) March 16, 2026

इसके बाद प्रियंका चोपड़ा ने अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की ताकत पर बात की और कहा कि अच्छी कहानियां सीमाओं में नहीं बंधी होती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्में हमें यह याद दिलाती हैं कि दुनिया का सिनेमा हमारे लिए कभी दूर नहीं होता।

इस साल बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में ब्राज़ील की ‘द सीक्रेट एजेंट’, फ्रांस की ‘इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट’, नॉर्वे की ‘सेंटीमेंटल वैल्यू’, स्पेन की ‘सिरात’ और ट्यूनीशिया की ‘द वॉइस ऑफ हिंद रजब’ फिल्में नॉमिनेटेड थीं। नॉर्वे की फिल्म ‘सेंटिमेंटल वैल्यू’ ने इस साल का ऑस्कर अपने नाम किया।

इस समारोह में प्रियंका के अलावा कई बड़े हॉलीवुड सितारे भी प्रेज़ेंटर के तौर पर मौजूद थे, जिनमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ग्वेनेथ पाल्ट्रो और ऐनी हैथवे शामिल थे।

2016 में पहली बार किया था ऑस्कर प्रेज़ेंट

प्रियंका चोपड़ा इससे पहले साल 2016 में ऑस्कर मंच पर प्रेज़ेंटर बनी थीं। उस दौरान उन्होंने अभिनेता लिव श्राइबर के साथ मिलकर फिल्म Mad Max: Fury Road के लिए एडिटर मार्गरेट सिक्सल को बेस्ट फिल्म एडिटिंग का अवॉर्ड दिया था।

2017 में वह ऑस्कर समारोह में बतौर गेस्ट शामिल हुईं, जबकि 2021 में उन्होंने अपने पति निक जोनस के साथ मिलकर ऑस्कर नॉमिनेशन की घोषणा की थी।

हॉलीवुड में मजबूत हुई प्रियंका की पहचान

प्रियंका चोपड़ा का अंतरराष्ट्रीय करियर 2015 में अमेरिकी टीवी सीरीज ‘क्वांटिको’ से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने FBI एजेंट एलेक्स पैरिश का किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड फिल्म ‘बेवॉच’ में ड्वेन जॉनसन और जैक एफ्रॉन के साथ काम किया।

इसके अलावा वह The Matrix Resurrections और ‘लव अगेन’ जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। वहीं उनकी वेब सीरीज ‘सिटाडेल’ और फिल्म ‘द ब्लफ’ ने भी उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई।

आज प्रियंका चोपड़ा दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स जैसे Met Gala और Cannes Film Festival के रेड कार्पेट पर नजर आती रहती हैं।

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