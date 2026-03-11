बॉलीवुड सुपरस्टार से ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा को अपने करियर में दो बार खुद को प्रूफ करना पड़ा था। एक जब उन्होंने 18 साल की उम्र में मिस वर्ल्ड बनने के बाद फिल्मों में कदम रखा और दूसरा तब जब उन्होंने बॉलीवुड करियर के पीक पर छोड़कर हॉलीवुड में ज़ीरो से शुरुआत की।

43 साल की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में Not Skinny But Not Fat पॉडकास्ट में बताया कि जब उन्होंने अभिनय शुरू किया था, तब उनके लिए यह मुख्य रूप से शोहरत पाने का जरिया था। लेकिन समय के साथ उनका नजरिया बदल गया।

प्रियंका ने बताया कि उनकी पहली फिल्म तमिल फिल्म Thamizhan थी, जिसमें उनके साथ दक्षिण भारतीय सुपरस्टार Vijay थे। यह फिल्म उन्होंने मिस वर्ल्ड 2000 जीतने के तुरंत बाद की थी।

प्रियंका ने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने पहली बार किसी अभिनेता की लोकप्रियता को इतने करीब से देखा। सेट पर सैकड़ों लोग सिर्फ विजय की एक झलक पाने के लिए जमा हो जाते थे।

उन्होंने कहा, “जब विजय सेट पर आते थे तो वहां भीड़ लग जाती थी। लोग सिर्फ उन्हें देखने के लिए खड़े रहते थे। जब वह डांस और अभिनय कर रहे होते थे, मैं सब कुछ ध्यान से देख रही थी। यह मेरी पहली फिल्म थी और मुझे फिल्म इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।”

फिल्म में रानी नहीं मिली मगर… जब स्क्रीन अवॉर्ड में रणवीर सिंह ने कर दिया था दीपिका पादुकोण को इमोशनल

प्रियंका ने माना कि उस समय उनकी सोच भोली थी क्योंकि वो सिर्फ 18 साल की थीं।

प्रियंका ने कहा, “मुझे लगता था कि यह काम सिर्फ फेम पाने के बारे में है। लेकिन बाद में समझ आया कि शोहरत सिर्फ इस काम का नतीजा है, असली काम नहीं। मैंने बॉलीवुड और हॉलीवुड मिलाकर लगभग 70 फिल्मों में काम किया है।”

करियर के शिखर पर क्यों छोड़ा बॉलीवुड

इसी बातचीत में प्रियंका ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने करियर के पीक पर बॉलीवुड छोड़ने का फैसला क्यों किया। उन्होंने कहा, “भारत में काम करते हुए मुझे थोड़ा सीमित महसूस होने लगा था। मैं देखना चाहती थी कि दुनिया में और क्या संभावनाएं हैं।”

प्रियंका के मुताबिक उस समय हॉलीवुड में भारतीय कलाकारों की मौजूदगी बेहद कम थी। उन्होंने कहा, “अमेरिकी पॉप कल्चर में मैंने कुछ ही भारतीय चेहरों को देखा था- जैसे Mindy Kaling और Aishwarya Rai Bachchan। उस वक्त भारतीय कलाकार वहां कम थे और मैं समझना चाहती थी कि ऐसा क्यों है।”

‘गंदगी में रहना पसंद नहीं’

जब उनसे पूछा गया कि क्या उस समय बॉलीवुड में उनके लिए हालात मुश्किल थे, तो प्रियंका ने बेबाकी से जवाब दिया।

उन्होंने कहा, “जिंदगी में किसी के लिए भी सफर आसान नहीं होता। हर किसी की अपनी लड़ाइयां होती हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जिन्हें गंदगी में रहना पसंद नहीं। क्योंकि अगर आप वहां ज्यादा देर तक रहते हैं तो उसकी आदत पड़ जाती है।”

प्रियंका ने कहा कि मुश्किल वक्त आने पर इंसान को खुद को संभालकर आगे बढ़ना चाहिए।

उनके शब्दों में, “मैं हमेशा मानती हूं कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाए तो इंसान को खुद को संभालना चाहिए, थोड़ा वक्त लेकर दर्द महसूस करना चाहिए और फिर नई दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपने करियर में कई बार ऐसा किया है।”

उन्होंने यह भी माना कि जब उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखने का फैसला किया, तब उनके सामने कोई साफ रास्ता नहीं था।

प्रियंका ने कहा, “मेरे पहले बहुत कम उदाहरण थे। लेकिन मुझे पता था कि मैं मेहनती हूं और अपने काम को जानती हूं। किसी भी सेट पर मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ी हो सकती हूं, इसलिए मैंने कोशिश की और आगे बढ़ती चली गई।”

Dhurandhar 2 Advance Booking: ₹3100 के टिकट भी हुए SOLD OUT, रिलीज से पहले कमाए ₹21 करोड़