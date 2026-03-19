प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देने में जरा भी नहीं हिचकिचातीं। वो अपने ढंग से ट्रोल करने वालों को जवाब देती हैं। ऐसे कई मौकों पर प्रियंका ने ऐसा किया है। एक बार उनके पंजाबी होने पर भी सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने पूछने वाले को कहा था उसके अंदर दिमाग की कमी है।

2011 में टीवी शो आप की अदालत में दर्शकों में बैठे एक शख्स ने प्रियंका चोपड़ा से कहा कि वह खुद को पंजाबी न कहें, क्योंकि उन्होंने कभी पंजाब में रहकर जीवन नहीं बिताया। शख्स ने कहा था कि वो बरेली की हैं तो उन्हें खुद को बरेलियन कहना चाहिए। इस पर प्रियंका ने उस शख्स का सवाल समझते हुए कहा था कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो मुंबई रहती हैं तो मुंबइयन हुईं। इसके बाद शख्स ने कहा था कि अगर प्रियंका पंजाब में नहीं रहतीं तो वो पंजाबी नहीं हैं।

प्रियंका ने आगे कहा था, “मैं समझ गई इनकी दिक्कत क्या है, आपकी दिक्कत यह है कि आपकी बहुत छोटा दिमाग है। आप यह समझ नहीं पा रहे कि मैं अपने साथ कई पहचानें लेकर चलती हूं। मेरे पिता पंजाब से हैं और मुझे इस पर गर्व है।” उनके इस जवाब पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाई थीं।

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प्रियंका ने बताया कि उनके पिता पंजाब से हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के आठ साल उत्तर प्रदेश के बरेली में बिताए, जबकि उनकी मां का जन्म चेन्नई में हुआ था। उनकी नानी केरल से थीं और नाना कश्मीर से थे। वहीं, प्रियंका का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था।

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ये पहली बार नहीं है कि प्रियंका ने किसी को जवाब दिया हो। एक बार एक पत्रकार ने प्रियंका से पूछा कि हिंदी फिल्मों में जब कोई महिला किसी पुरुष को थप्पड़ मारती है तो वह क्यों चुप रहती हैं और सहज कैसे हो सकती हैं?

प्रियंका चोपड़ा ने जवाब दिया कि अगर कोई लड़की छेड़छाड़ करने वाले लड़के को थप्पड़ मारती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि नारीवाद शारीरिक बनावट के बारे में नहीं है, बल्कि समान अवसर के बारे में है। उन्होंने कहा, “मैं सीईओ और मां दोनों हो सकती हूं।”