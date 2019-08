Priyanka Chopra Give Reply a Pakistani Girl Video Went Viral: अक्सर बॉलीवुड स्टार्स को इवेंट के दौरान सीधे जनता से बात करने पर अजीबोगरीब स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही अजीब परिस्थिति का सामना प्रियंका चोपड़ा को एक इवेंट के दौरान करना पड़ा। दरअसल एक पाकिस्तानी लड़की एक्ट्रेस पर भड़क उठी। हालांकि प्रियंका ने इस स्थिति को बखूबी हैंडल किया। यह घटना उस वक्त हुई जब प्रियंका ब्यूटीकॉल लॉस एंजेलिस में बोल रही थीं।

प्रियंका चोपड़ा पर लड़की इस बात पर चिल्ला रही थी कि उन्होंने मार्च में एक ट्वीट में भारतीय सेना की तारीफ की थी। लड़की ने प्रियंका के यूनाइटेड नेशन्स गुडविल की एंबेसडर होने के चलते उनके ट्वीट पर सवाल खड़े किये। बता दें कि प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा था- ”जय हिंद (भारत अमर रहे)।”

That Pakistani girl who jumped @priyankachopra was very disrespectful! #BeautyconLA smh i was supposed to be the next one to ask a question but she ruined it for all pic.twitter.com/KrLWsLEACa

— Kadi (@ItsnotKadi) August 10, 2019