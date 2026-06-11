बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में अपना परचम लहरा चुकीं हैं और एक ग्लोबल स्टार बन चुकीं हैं। प्रियंका के इस मुकाम को हासिल करने में उनकी मां ने उनका हर मोड़ पर साथ दिया है। उनके करियर को पंख मिलने से पहले उनके सिर से पिता का साया उठ गया था लेकिन फिर भी एक्ट्रेस ने कभी हार नहीं मानी।

10 जून 2013 को उनके पिता अशोक चोपड़ा का निधन हो गया था। अब एक्ट्रेस ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कुछ पुरानी तस्वीरों को साझा किया है और अपनी भावनाएं शेयर की है।

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प्रियंका चोपड़ा और उनके पिता के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। एक्ट्रेस अक्सर इवेंट्स में उनके बारे में बात करती दिखती है। अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक्ट्रेस ने उन्हें याद करते हुए कुछ पुरानी तस्वीरों को शेयर किया। एक तस्वीर में प्रियंका अपने पिता के साथ डांस करती दिख रहीं हैं, एक उनके बचपन की तस्वीर है जिसमें बेबी प्रियंका अपने पिता की गोद में दिख रहीं हैं। साथ ही कुछ और स्पेशल तस्वीरें भी हैं जिनमें उनके भाई भी नजर आ रहे हैं।

इन तस्वीरों को साझा करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा,’हम दोनों हमेशा साथ में डांस करते थे। डैड आपकी बहुत याद आती है। आप हमेशा मेरे साथ हैं। हर घड़ी, हर फैसले में आप साथ हो। लव यू।’

प्रियंका चोपड़ा ने अपने पिता की यादों और उनकी दी हुई सीख को अच्छे से संझो कर रखा है और इस बात का जिक्र उन्होंने कई बार अपनी बातों में किया है। एक्ट्रेस ने अपनी कलाई पर एक टैटू भी बनवा रखा है। जिसमें उनके पिता की लिखावट में ‘डैडीज लिटिल गर्ल’ लिखा है।

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एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में प्राइम वीडियो के शो ‘सिटाडेल’ के नए सीजन में देखा गया था। इस सीरीज में वह एक बार फिर जमकर एक्शन करती नजर आईं थीं। बात करें उनकी भारतीय सिनेमा में वापसी की, तो एक्ट्रेस जल्द ही एस. एस. राजामौली की निर्देशन में बनने वाली फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आएंगी। इस फिल्म के अप्रैल में रिलीज होने की संभावना है।