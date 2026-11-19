प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में व्यस्त हैं। हालांकि बिजी शेड्यूल के बीच भी वह अपने बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ वक्त बिताना नहीं भूलतीं। भले ही इसके लिए उन्हें बेटी को फिल्मों के सेट पर ही क्यों न ले जाना पड़े।

प्रियंका चोपड़ा ने अपनी पिक्चर के सेट से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इनमें उनकी 4 साल की बेटी को उनके साथ मस्ती करते, ‘प्रोड्यूसर’ बन स्क्रिप्ट पढ़ते और अपनी प्यारी-सी आवाज में और ब्रिटिश एक्सेंट में गायत्री मंत्र गाते दिख रही है। मालती के क्यूट मोमेंट्स फैंस का दिल पिघला रहे हैं।

मालती ने गाया गायत्री मंत्र

गुरुवार को प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो डंप शेयर किया। इसमें उनकी शूटिंग के अलावा वेकेशन की तस्वीरें भी हैं। प्रियंका को अपनी मां मधु चोपड़ा और बेटी मालती के साथ बीच पर नजरे का मजा लेते और रेत में खेलते देखा जा सकता है। इसके अलावा परिवार मिलकर सर्फिंग भी कर रहा है।

ग्लोबल स्टार की पोस्ट की हाइलाइट उनकी बेटी मालती मैरी ही हैं। एक क्लिप में मालती, मां की गोद में बैठी पाठ कर रही हैं। इसमें उनकी प्यारी आवाज में गायत्री मंत्र सुन फैंस का दिन बन गया है। इतना ही नहीं, मालती को मां से तारीफ भी मिलती है। फोटोज को शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन लिखा, ‘बीते दिनों… चीजों में व्यस्त हूं… मगर लोकेशन सपनों जैसी है।’

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फैंस नन्ही मालती की आवाज पर दिल हार बैठे हैं। कमेंट सेक्शन में बच्ची की तारीफें हो रही हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘कितनी प्यारी आवाज है एमएम।’ दूसरे ने लिखा, ‘मालती भविष्य की आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर और सिंगर है।’ एक और ने लिखा, ‘मालती की आवाज एकदम पॉप स्टार वाली है। बहुत सुंदर।’ एक अन्य ने लिखा, ‘कितनी अच्छी छोटी-सी सिंगर है।’

Priyanka Chopra, Dr. Madhu Chopra, and Malti Marie in Australia, on the set of Bluefly. 🤍✨

Via priyankachopra insta Lately.. In the thick of it.. but in a dream location #Bluefly

Sound on 🔊#PriyankaChopra #PriyankaChopraJonas #MaltiMarie #MaltiMarieChopraJonas… pic.twitter.com/eycy9bcF16 — priyankachwn (@priyankachwn) November 19, 2026

प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपनी बेटी मालती मैरी को अपने साथ फिल्मों के सेट्स पर लेकर जाती हैं। प्राइम वीडियो की फिल्म ‘हेड्स ऑफ स्टेट’ के सेट पर प्रियंका मालती को लेकर गई थीं। इतना ही नहीं, भारत में फिल्म ‘वाराणसी’ की शूटिंग पर भी मालती अपनी मां के साथ थीं।

प्रियंका ने ‘हेड्स ऑफ स्टेट’ की शूटिंग पर मालती के साथ होने को लेकर बात भी की थी। उन्होंने ई न्यूज संग बातचीत में कहा था, ‘इस पूरी फिल्म की शूटिंग पर वह मेरे साथ थी। हम प्रोवेंस की एक लोकेशन पर थी और जब जब वो सेट पर थी, तब वो उसकी नानी एक बेकरी में जाकर क्रोसेंट लेकर घर आते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उसने बहुत अच्छा वक्त बिताया।’

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प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा लगभग 8 सालों के बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रही हैं। उन्हें ‘बाहुबली’ डायरेक्टर एस एस राजमौली की नई फिल्म ‘वाराणसी’ में देखा जाएगा। पिक्चर में प्रियंका के साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल्स में हैं। इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। यह अप्रैल 2027 में रिलीज होगी।