प्रियंका चोपड़ा ने घरों में महिलाओं और पुरुषों की पारंपरिक भूमिकाओं पर खुलकर बात करते हुए कहा है कि खाना बनाना और सफाई करना जैसे काम किसी एक जेंडर की जिम्मेदारी नहीं हैं। हाल ही में एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उन्हें बचपन से समानता और बराबरी के मूल्य सिखाए गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में भी इन्हें अपनाना जरूरी है।

कान्स लायंस में दिए एक इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा कि आज भी कई घरों में खाना बनाना, सफाई करना और घरेलू जिम्मेदारियों को महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता है।

प्रियंका ने इस रूढ़ीवादी सोच पर कहा, “सफाई और खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं है। ये रोजमर्रा की बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। जेंडर को आलस से न जोड़ें।”

प्रियंका ने सिनेमा और कहानी कहने के बदलते स्वरूप पर भी बात की। उन्होंने हॉलीवुड की सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म ‘ओबसेशन’ की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीक ने कंटेंट बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है।

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उन्होंने कहा, “पहले अगर आपको फिल्ममेकिंग में आना होता था, तो यह तय करना पड़ता था कि आप किस विभाग में काम करना चाहते हैं। इंडस्ट्री में जगह बनाना बहुत मुश्किल था।”

प्रियंका चोपड़ा ने आगे कहा, “आज अगर आपके पास कोई आइडिया है, तो उसे शूट करें, यूट्यूब पर डालें और वह ‘ओबसेशन’ जैसी फिल्म बन सकती है। मनोरंजन की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए यह बेहद शानदार समय है।”

वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। वह निर्देशक एस.एस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘वाराणसी’से भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं।

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इसके अलावा वह ऑरलैंडो ब्लूम के साथ एक आने वाले प्रोजेक्ट में भी नज़र आएंगी। इसके अलावा, मीरा नायर की बायोग्राफिकल ड्रामा फ़िल्म ‘अमरी’ पर भी काम चल रहा है। हाल ही में, फॉर्च्यून इंडिया के साथ बातचीत में प्रियंका ने यह भी बताया कि वह एक आने वाले प्रोजेक्ट में एंजेलिना जोली के साथ काम करने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि उन्होंने इस कोलेबोरेशन की पुष्टि की, लेकिन प्रियंका ने इस प्रोजेक्ट के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी।