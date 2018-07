अंदर से ऐसा है प्रियंका चोपड़ा का अमेरिका वाला अपार्टमेंट? वीडियो हुआ वायरल

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन दिनों काफी बिजी हैं। कुछ वक्त पहले क्वॉन्टिको एक्ट्रेस इंडिया आई थीं। इस दौरान एक्ट्रेस ने आसाम का भी दौरा किया था। अब एक्ट्रेस फिलहाल फिर से अपने काम में बिजी हो गई हैं। हालांकि आए दिन एक्ट्रएस अपने फैन्स के लिए इंस्टाग्राम से कोई न कोई इंट्रस्टिंग पोस्ट शेयर करती रहती हैं। प्रियंका इन दिनों न्यूयॉर्क में हैं और बेहद आलीशान अपार्टमेंट में इस वक्त अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं।

हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एक न्यूयॉर्क की बिल्डिंग का है, जिसके अपार्टमेंट बहुत आलीशान हैं। ऐसे में इस वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा भी इसी बिल्डिंग के किसी अपार्टमेंट में रहती हैं। ऐसे में बिल्डिंग के अपार्टमेंट के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं। इस बिल्डिंग में फाइव स्टार लक्जरीज हैं, वर्ल्ड्लास रेस्टोरेंट्स हैं, स्पा ट्रीटमेंट है, बेबी सिटिंग अरेंजमेंट और स्विमिंग पूल जैसी एक्टिविटीज भी हैं। इस बिलिडिंग में प्रइवेट रेसिडेंस भी है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा का अपार्टमेंट भी यही हैं। आप भी देखें ये वीडियो और तस्वीरें:-



हाल ही में प्रियंका ने अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी जिसमें वह अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ नजर आ रही हैं। तस्वीर में प्रियंका अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन पर बधाई दे रही हैं। तस्वीर में बगल में उनकी मां उनके साथ खड़ी हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर जिसमें प्रिंका अपने अपार्टमेंट के किचन में हैं और कुछ बना रही हैं। यह तस्वीर अनुपमा चोपड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की थी।

Shooting the launch episode of #BeneaththeSurface w @priyankachopra in her New York home.Thanks for letting me in! pic.twitter.com/xtrekvurWZ

— Anupama Chopra (@anupamachopra) September 12, 2016