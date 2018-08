बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की सगाई हो चुकी है। रोके के फंक्शन के बाद एक्ट्रेस ने बीती शाम को बॉलीवुड और उद्योग जगत से जुड़े अपने दोस्तों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में लोगों का पूरा ध्यान निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा पर ही था। प्रियंका की पार्टी के इनसाइड वीडियो और तस्वीरें अब सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में प्रियंका निक के सामने झूमकर डांस करते हुए नजर आ रही हैं तो वहीं एक्ट्रेस के होने वाले पति निक वीडियो बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

पार्टी के दौरान के इस वीडियो में प्रियंका चोपड़़ा संग उनकी कजिन बहन परिणीति चोपड़ा भी साथ में ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं। प्रियंका डांस करते हुए इतना खो जाती हैं कि बैकग्राउंड में बज रहे गाने को खुद ही गुनगुनाती हुए नजर आ रही हैं। प्रियंका और परिणीति के साथ निक जोनस भी मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। वीडियो फैन्स को खासा पसंद आ रहा है यही कारण है कि प्रियंका का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

#PriyankaNickEngagement: @priyankachopra and @nickjonas dance their heart out pic.twitter.com/VbNQxlWNLE

— ETimes (@etimes) August 19, 2018