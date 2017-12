बिग बॉस में टूटी मर्यादाः प्रियांक शर्मा ने विकास गुप्ता को कहा ऐसा शब्द, जिस पर भड़के हैं दर्शक

रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 में फिर से मर्यादा टूटी है। प्रियांक शर्मा ने विकास शर्मा के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने विकास के कोडनेम के लिए वजाइना शब्द का सुझाव दिया था। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह मामला सामने आया तो दर्शक भड़क गए। दर्शकों ने इस बाबत प्रियांक को घटिया बताया। बता दें कि शुरुआत में प्रियांक और विकास अच्छे दोस्त थे। लेकिन कुछ वक्त दोनों के बीच दरार पड़ गई थी। तब से अब तक उनके बीच कई बार झगड़े हुए हैं। हुआ यूं कि हाल ही में रिएलिटी शो से जुड़ा एक अनएयर्ड वीडियो सामने आया है। प्रियांक, हिना और लव इसमें आपस में बात कर रहे हैं। वे बाकी प्रतिभागियों के इसमें कोडनेम रख रहे हैं। हिना इस दौरान विकास के लिए वल्चर (गिद्ध) नाम सुझाती हैं। जबकि, प्रियांक उनके लिए वजाइना (योनि) शब्द का सुझाव देते हैं।

वह हिना से धीमे से यह बात कहते हैं, लेकिन वह सुन नहीं पाती हैं। वह दोबारा उन्हें नाम दोहराने के लिए कहती हैं, तो प्रियांक दोबारा उस शब्द का नाम लेते हैं और हंसने लगते हैं। हालांकि, हिना उन्हें गंदे कमेंट्स पास न करने के लिए कहती हैं।

Priyank and Luv abusing #VikasGupta, calling him a "VAGINA" and "Weaka**"

प्रियांक बाद में अपनी गलती महसूस करते हैं और अपने शब्द वापस लेते हैँ। सोशल मीडिया पर जैसे ही यहा मामला सामने आया, तो लोग भड़क उठे। लोगों ने पूछा कि प्रियांक विकास के कोडनेम के लिए उस शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए लोगों के रिएक्शंस-

