करीब एक दशक पहले अलग होने के बाद मशहूर फिल्म निर्देशक प्रियदर्शन और पूर्व अभिनेत्री लिजी लक्ष्मी ने अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला किया है। हालांकि, दोनों ने दोबारा शादी करने की बजाय बिना शादी के साथ रहने का निर्णय लिया है।

हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि “शादी के सर्टिफिकेट को छोड़ दें, तो हम पहले की तरह ही साथ रह रहे हैं।”

दोनों को पिछले साल एक शादी समारोह में साथ देखा गया था, जहां वे काफी सहज और खुश नजर आए। इसके बाद लिजी ने सोशल मीडिया पर ममूटी के साथ उनकी तस्वीरें शेयर कीं, जिससे उनके रिश्ते की खबरों को और बल मिला।

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सूत्रों के मुताबिक, उनके इस फैसले में उनके बच्चों- अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शन और सिद्धार्थ की भी अहम भूमिका रही। हालांकि, कपल ने साफ कर दिया है कि वे दोबारा शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए रिश्ता कागजी औपचारिकता से ज्यादा मायने रखता है।

प्रियदर्शन और लिजी ने 1990 में शादी की थी और करीब 24 साल साथ रहने के बाद 2014 में अलग हो गए। उनका तलाक 2016 में फाइनल हुआ था, जिसे लिजी ने उस समय काफी कड़वा अनुभव बताया था।

बाद में प्रियदर्शन ने अपने रिश्ते के टूटने की वजह “ईगो” को बताया था। उनका कहना था कि अलग-अलग सोच और उम्मीदों के कारण उनके बीच दूरियां बढ़ीं।

अब, सालों बाद दोनों ने अपने रिश्ते को नए नजरिए से जीने का फैसला किया है।