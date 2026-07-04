फिल्ममेकर प्रियादर्शन ‘हेरा फेरी 3′ का निर्देशन नहीं करेंगे, हाल ही में उन्होंने इस बात की पुष्टि की। फिल्म’हेरा फेरी’ भारतीय सिनेमा की क्लासिक कल्ट कॉमेडी फिल्म है, जिसका इंतजार दर्शकों को काफी समय से था। इस फिल्म को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अब फिल्ममेकर ने निर्माता फिरोज नाडियाडवाला पर उनका अपमान करने के गंभीर आरोप लगाए है। उनका कहना है कि एक्टर अक्षय कुमार को उनके साथ फिल्म ‘हेरा फेरी 3’ बनाने के लिए मना किया गया।

साथ ही निर्देशक ने दावा किया कि अगर वह ये फिल्म बनाते तो वह ‘हेरा फेरी 3’ को भारत की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक बना सकते थे। पिछले कुछ हफ्ते ‘हेरा फेरी 3’ के फैंस के लिए निराशाजनक रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद निर्देशक प्रियदर्शन ने ऐलान किया कि वह अब इस बहुप्रतीक्षित कॉमेडी फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे।

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अक्षय को मेरे साथ ‘हेरा फेरी 3’ बनाने से रोका

इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म से जुड़े कानूनी विवादों के चलते शायद ‘हेरा फेरी 3’ कभी रिलीज ही न हो पाए। अब एक बार फिर प्रियदर्शन ने इस विवाद पर खुलकर बात की है और निर्माता फिरोज नाडियाडवाला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मिड डे सा बातचीत के दौरान, फिल्ममेकर ने बताया कि फिरोज नाडियाडवाला ने उन्हें कई बार अपमानित किया। उनका कहना है “फिरोज ने अक्षय कुमार से कहा था कि ‘हेरा फेरी 3’ बनाने के अधिकार तुम्हारे पास हैं, लेकिन इसे प्रियदर्शन के साथ मत बनाना। बस मेरी यही एक गुजारिश है।”

निर्देशक प्रियादर्शन का हुआ अपमान

प्रियदर्शन के मुताबिक, फिरोज ने उनकी फिल्म ‘हेरा फेरी’ के एडिट की भी आलोचना की और कहा था कि यह किसी कम बजट की फिल्म जैसी लगती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि फिल्म को बेहतर बनाने के लिए उन्हें इसकी पांच घंटे लंबी कटिंग दोबारा करनी पड़ी।

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प्रियादर्शन का दावा-‘मैं इसे धुरंधर से बड़ा बना सकता था’

निर्देशक ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में ‘हेरा फेरी 3’ करने के लिए इसलिए हामी भरी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह इसे भारत की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह इस फिल्म का निर्देशन करते, तो इसे ‘धुरंधर’ से भी बड़ी फिल्म बना सकते थे। प्रियदर्शन ने यह भी बताया कि अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ने उनसे फिल्म निर्देशित करने की गुजारिश की थी और जब उन्होंने तीनों को कहानी सुनाई, तो सभी बेहद उत्साहित हो गए थे।

क्या है ‘हेरा फेरी 3’ का विवाद

इस साल की शुरुआत में ‘हेरा फेरी’ फ्रेंचाइजी के अधिकारों को लेकर कानूनी विवाद भी सामने आया था। दक्षिण भारतीय निर्माता ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि फिरोज नाडियाडवाला के पास ‘हेरा फेरी’ फ्रेंचाइजी के पूरे अधिकार नहीं हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रोडक्शन हाउस सेवन आर्ट्स इंटरनेशनल का कहना है कि फिरोज नाडियाडवाला ने केवल मलयालम फिल्म ‘रामजी राव स्पीकिंग’ (1989) का रीमेक बनाने के अधिकार खरीदे थे, जिसके आधार पर साल 2000 में ‘हेरा फेरी’ बनाई गई थी। कंपनी का आरोप है कि इसके बावजूद उन्होंने साल 2006 में ‘फिर हेरा फेरी’बनाई और बाद में फ्रेंचाइजी के अधिकार किसी तीसरे पक्ष को सौंप दिए। रिपोर्ट के अनुसार, यह तीसरा पक्ष अक्षय कुमार का प्रोडक्शन हाउस ‘केप ऑफ गुड फिल्म्स’ है।