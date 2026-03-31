आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘धुरंधर’ ने न सिर्फ आम दर्शकों बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी खासा प्रभावित किया है। यही वजह है कि यह हाल के समय की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बन गई है। इस फिल्म की तारीफ करने वालों में मशहूर फिल्ममेकर प्रियदर्शन भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट की भी खूब तारीफ की थी।

हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में प्रियदर्शन ने कहा कि ‘धुरंधर’ फिल्मों ने बॉलीवुड की पारंपरिक सोच को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि आदित्य धर ने यह साबित कर दिया कि सफलता किसी तय फॉर्मूले से नहीं, बल्कि निर्देशक के आत्मविश्वास और विजन से मिलती है।

प्रियदर्शन ने कहा, “आज आदित्य मुझे प्रेरित कर रहे हैं। मैंने उन्हें कुछ नहीं सिखाया, लेकिन उन्होंने काम करते-करते सब सीखा। उनका काम मुझे मोटिवेट करता है।” गौरतलब है कि आदित्य धर ने अपने करियर की शुरुआत प्रियदर्शन की फिल्मों ‘आक्रोश’ (2010) और ‘तेज’ (2012) में डायलॉग राइटर के तौर पर की थी।

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फिल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने आगे कहा, “मुझे फिल्म बहुत पसंद आई। आदित्य ने बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा के सारे नियम तोड़ दिए। लोग कहते थे फिल्म ऐसे बनती है, वैसे बनती है, लेकिन उन्होंने सब कुछ तोड़कर सफलता हासिल की। यह जो क्रांति उन्होंने पैदा की है, वह ऐतिहासिक है। अब वो आराम से सो सकते हैं। उन्हें शोले के निर्माताओं की तरह याद किया जाएगा।”

वहीं, ‘धुरंधर’ का दूसरा भाग ‘धुरंधर: द रिवेंज’ 19 मार्च को रिलीज हुआ और रिलीज के महज 12 दिनों में ही इसने दुनियाभर में 1,353.95 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। यह आंकड़ा पहले पार्ट के 1,307.35 करोड़ रुपये के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पार कर चुका है।

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फिलहाल ‘धुरंधर 2’ भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गई है। फिलहाल ये फिल्म ‘पुष्पा 2: द रूल’, ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ और ‘दंग’ल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से पीछे है।